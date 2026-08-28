Прекращен поиск 11 россиян, пропавших после наводнения в Непале
В Непале перестали искать людей, пропавших без вести после наводнения. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Судьбы примерно тысячи человек остаются неизвестными. Среди них есть 11 российских туристов, в том числе Анна Пак, Елена Оксюз, Кирилл Третьяков, Олег Ткаченко, Наталья Киселева и Александр Зимин.
Местные эксперты предупредили о риске инфекций из-за загрязненной воды. Опасность касается как местных жителей, так и туристов в пострадавших районах. Им рекомендовали пить только кипяченую воду и избегать продуктов, контактировавших с паводковыми водами.
Напомним, наводнение в стране началось 26 августа, поток воды пришел со стороны Тибета. По последним данным, его жертвами стали 469 человек.
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