Новая карта в переписке может выдать мошенника: МВД назвало тревожный сигнал
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили: если знакомый внезапно прислал другие реквизиты для перевода, стоит заподозрить обман. Такой ход часто означает, что мошенники уже захватили аккаунт человека. Об этом пишет РИА Новости.
Если собеседник отправляет незнакомый номер карты, чужой телефон или просит перевести деньги третьему лицу, лучше не спешить. В ведомстве пояснили: близкие чаще используют привычный счет и редко меняют реквизиты прямо в диалоге. В МВД советуют сразу остановить разговор. После этого нужно позвонить знакомому и лично уточнить, просил ли он о переводе.
В Иркутской области транспортные полицейские и сотрудники ФСБ предотвратили вербовку 11-классницы, которую злоумышленники едва не заставили стать соучастницей преступления. И подобных случаев немало. Детский психолог, заслуженный педагог-наставник Яна Тузова в беседе с «Радио 1» объяснила, что подростки часто попадаются на уловки мошенников, потому что уверены в своей взрослости.
