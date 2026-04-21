Новая карта в переписке может выдать мошенника: МВД назвало тревожный сигнал

21 апреля 2026, 15:51

МВД: новые реквизиты карты в переписке со знакомым являются признаком обмана

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили: если знакомый внезапно прислал другие реквизиты для перевода, стоит заподозрить обман. Такой ход часто означает, что мошенники уже захватили аккаунт человека. Об этом пишет РИА Новости.