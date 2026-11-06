Новый корпус поликлиники в Нахабино построили наполовину

06 ноября 2026, 12:51

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В поселке Нахабино продолжают возводить корпус поликлиники № 4 Красногорской больницы. Строители выполнили половину работ. Открыть пятиэтажное здание на Институтской улице планируют в 2028 году. Об этом информирует Министерство строительного комплекса Московской области.







Сейчас рабочие возводят стены и внутренние перегородки, готовят здание к отделке фасада. На площадке устанавливают окна и блоки кондиционирования.



Площадь будущего корпуса составит 7,6 тысячи квадратных метров. На четвертом этаже его соединят теплым переходом с действующим зданием поликлиники. За смену новое подразделение сможет принимать 550 пациентов.



После завершения строительства в новый корпус полностью переедет детское отделение. Для маленьких пациентов и их родителей предусмотрят отдельный вход. Здесь будут вести прием необходимые специалисты. В здании появится дневной стационар на восемь коек.



Помещения, которые детское отделение освободит в действующем корпусе, займут новые подразделения для взрослых. В частности, здесь откроют отделение ревматологии и кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью.



После обновления поликлиника сможет принимать вдвое больше пациентов — до 1080 человек за смену. Из них 550 посещений придутся на взрослых и 530 — на детей. Медицинскую помощь в учреждении смогут получать свыше 60 тысяч жителей Нахабино и соседних населенных пунктов. В их числе — жители деревень Черная и Исаково в Истринском округе. Строительство финансируют из бюджета Московской области. Работы проходят по региональной программе возведения и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры.