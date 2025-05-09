Американского режиссера заметили на параде Победы на Красной площади

Оливер Стоун (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)
Американский режиссер и сценарист Оливер Стоун присутствовал на параде на Красной площади, который был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщило агентство РИА Новости.
Режиссер наблюдал за происходящим с одной из трибун. Возле Оливера Стоуна в числе гостей были мэр столицы Сергей Собянин, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощники российского лидера Николай Патрушев и Алексей Дюмин, а еще спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
7 мая американский режиссёр Оливер Стоун посетил кинозавод «Москино», где ему провели экскурсию. Как отмечало агентство ТАСС, режиссёра встретил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. Стоуну показали павильоны с современным оборудованием, в том числе площадку для инноваций в сфере кино и анимации.
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7 мая американский режиссёр Оливер Стоун посетил кинозавод «Москино», где ему провели экскурсию. Как отмечало агентство ТАСС, режиссёра встретил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. Стоуну показали павильоны с современным оборудованием, в том числе площадку для инноваций в сфере кино и анимации.
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Ольга Енгалычева