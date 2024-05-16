Новый список Минздрава: Какие лекарства нельзя принимать за рулем и что за это будет

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Минздрав РФ впервые представил перечень лекарств, не относящиеся к списку наркотических или психотропных, после употребления которых запрещено или не рекомендуется управлять автомобилем.
Список «запрещенки» появился из-за правовой неопределенности вокруг ситуации с обнаружением сотрудниками ГИБДД в организме водителей веществ, которые могут входить в состав некоторых препаратов. В него попали такие популярные среди россиян препараты, как «Супрастин», «Терафлю», «Фервекс», «Нурофен», «Антигриппин», «Кетанов» и «Спазмалгон».
В соцсетях тут же появились данные, что нарушителям нового порядка грозят огромные штрафы и чуть ли не лишение водительских прав. Однако позже в Минздраве заверили, что перечень лекарств носит информационный характер.
Будут ли в ГИБДД теперь штрафовать и лишать прав после их употребления — в материале «Радио 1».
В перечень вошли:
Капли для глаз «Тропикамид» и «Фенилэфрин» ухудшают зрение, таблетки «Атомоксетин» могут вызывать чувство сонливости и усталости, нитроглицерин провоцирует снижение двигательной активности и т. д.
Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с «Коммераснтом» заявил, что в списке присутствуют спиртосодержащие спреи для больного горла, которые никак не влияют на психомоторные реакции (например, «Тантум верде», «Септолете»). Он также отмечает наличие противоаллергических препаратов.
При этом часть препаратов Минздрав вынес в отдельный список: при их приеме управлять автомобилем не запрещается, но необходима «особая осторожность».
Действующие ПДД запрещают управление транспортом под воздействием веществ, ухудшающих реакцию, но конкретные лекарства в нем не указаны. Конституционный суд РФ ранее предписал внести поправки в КоАП с целью устранения правовой неопределенности по данному вопросу.
Законопроект о внесении поправок в КоАП будет рассматриваться в Госдуме на следующей неделе. Планируется, что в кодексе появится норма о лишении прав за управление транспорта под воздействием конкретного списка запрещенных лекарств.
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В соцсетях тут же появились данные, что нарушителям нового порядка грозят огромные штрафы и чуть ли не лишение водительских прав. Однако позже в Минздраве заверили, что перечень лекарств носит информационный характер.
Будут ли в ГИБДД теперь штрафовать и лишать прав после их употребления — в материале «Радио 1».
Список лекарств МинздраваСтоит отметить, что Минздрав ранее никогда не предоставлял общественности исчерпывающего перечня таких лекарств, но предостережения в адрес автомобилистов можно найти в инструкциях к медикаментам.
В перечень вошли:
- антигистаминные «Супрастин», «Тавегил», «Кларитин», «Цетиризин», «Левоцетиризин»;
- противопростудные препараты «Максиколд», «Терпинкод», «Колдрекс найт»,«Тедеин», «Колдакт», «Стопгрипан»;
- обезболивающие «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Кетанов», «Спазмалгон»;
- жаропонижающие «Терафлю», «Фервекс», «Антигриппин», «Форейн», «РиниКолд Макс».
Капли для глаз «Тропикамид» и «Фенилэфрин» ухудшают зрение, таблетки «Атомоксетин» могут вызывать чувство сонливости и усталости, нитроглицерин провоцирует снижение двигательной активности и т. д.
Автоэксперт Сажин объяснил, чем «Терафлю» и «Супрастин» могут помешать водителю
Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с «Коммераснтом» заявил, что в списке присутствуют спиртосодержащие спреи для больного горла, которые никак не влияют на психомоторные реакции (например, «Тантум верде», «Септолете»). Он также отмечает наличие противоаллергических препаратов.
«Люди, страдающие аллергией, прекрасно понимают возможные побочные эффекты. И что же, теперь нельзя из пункта А в пункт Б доехать, даже если они прекрасно переносят лекарство?», — задался вопросом Беспалов.Эксперт призвал «очистить» документ от спорных пунктов и описать правоприменительную практику, позволяющую водителям понимать, за что наступает ответственность.
При этом часть препаратов Минздрав вынес в отдельный список: при их приеме управлять автомобилем не запрещается, но необходима «особая осторожность».
Лекарства за рулем: будут ли лишать прав?Утверждения о том, что российских водителей будут лишать прав и штрафовать за управление авто после приема ряда популярных лекарств, распространились по соцсетям. Многие СМИ вышли с опровержением Минздрава: опубликованный список лекарств не является проектом нормативного акта.
Действующие ПДД запрещают управление транспортом под воздействием веществ, ухудшающих реакцию, но конкретные лекарства в нем не указаны. Конституционный суд РФ ранее предписал внести поправки в КоАП с целью устранения правовой неопределенности по данному вопросу.
Законопроект о внесении поправок в КоАП будет рассматриваться в Госдуме на следующей неделе. Планируется, что в кодексе появится норма о лишении прав за управление транспорта под воздействием конкретного списка запрещенных лекарств.
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В ГД подготовили законопроект о запрещённых для водителей лекарствах
Алина Юрчак