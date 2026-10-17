Новое исследование указало на скрытую угрозу для всех людей

17 октября 2026, 07:30

Nature: Микропластик может вредить здоровью человека сильнее, чем считалось ранее

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Микропластик способен навредить здоровью человека сильнее, чем предполагали до сих пор. К такому выводу пришли химики из Колумбийского университета в США, их статью опубликовали в журнале Nature.