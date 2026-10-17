Новое исследование указало на скрытую угрозу для всех людей
Микропластик способен навредить здоровью человека сильнее, чем предполагали до сих пор. К такому выводу пришли химики из Колумбийского университета в США, их статью опубликовали в журнале Nature.
Исследователи выяснили, что молекулы микропластика приобретают химическую активность при контакте с водой или в случае попадания в кровь. В этот момент они образуют реактивные радикалы, которые могут повреждать ткани человека и животных.
Авторы подчеркивают, что результаты проделанной работы ставят под сомнение парадигму инертности этого материала. Они указывают на то, что люди долгое время упускали из виду возможный механизм негативного воздействия микропластика на свое здоровье и всю окружающую среду.
Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина предупредила в беседе с «Радио 1» о ловушках «здоровых» перекусов. К их числу, например, относятся батончики, мюсли, продукты с пометкой «ПП» и «диетический». Подробности читайте здесь.
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