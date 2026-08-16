Новое обновление iPhone «убивает» телефоны россиян

16 августа 2026, 15:34

SHOT: Новое обновление iPhone iOS 26.6 блокирует телефоны россиян

Фото: istockphoto/Michael Derrer Fuchs

В России зафиксировали волну жалоб владельцев iPhone на критический сбой после установки обновления iOS 26.6. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.