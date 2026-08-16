Новое обновление iPhone «убивает» телефоны россиян
В России зафиксировали волну жалоб владельцев iPhone на критический сбой после установки обновления iOS 26.6. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Пользователи жалуются, что после инсталляции новой версии программного обеспечения смартфоны перестают распознавать код-пароль и фактически превращаются в «кирпич». Единственный способ восстановить работоспособность устройства — выполнить полный сброс до заводских настроек, что влечет за собой безвозвратную потерю всех данных, включая фотографии и личные файлы.
Одной из пострадавших стала 36-летняя жительница Улан-Удэ Екатерина. По ее словам, обновление загрузилось автоматически в ночное время. Утром она многократно пыталась ввести пароль разблокировки, однако телефон каждый раз выдавал ошибку. После нескольких неудачных попыток гаджет окончательно заблокировался с сообщением «телефон недоступен».
В сервисном центре женщине подтвердили, что подобные случаи стали массовыми, однако предложить иное решение, кроме полного сброса, специалисты не смогли. В результате Екатерина потеряла все личные данные, включая ценные памятные снимки. Она настоятельно рекомендовала другим пользователям отключить функцию автоматического обновления, чтобы избежать аналогичных проблем.
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