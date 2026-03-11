Новокузнецк обогнал Кемерово по качеству общественного транспорта

11 марта 2026, 13:03

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Аналитическая компания SIMETRA подвела итоги исследования за 2025 год по качеству общественного транспорта разных городов России. Оказалось, что по этому критерию Новокузнецк стал лучше Кемерова.





Так, специалисты составили рейтинг по таким показателям, как комфорт и удобство транспорта, его ценовая доступность, безопасность и другим. Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург оказались вне конкуренции, поэтому эти города даже не стали включать в топ.



На первом месте по качеству общественного транспорта в России оказалась Пермь, второе занял Екатеринбург, третье отдали Новокузнецку.





«Ценовая доступность городского транспорта составила 99% из 100%, комфорт и удобство — 81%, функциональность транспортной сети — 72%, устойчивое развитие и безопасность аналитики оценили в 59%, а физическая доступность — 69%», — приводит «Сiбдепо» данные исследования.