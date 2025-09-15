Новосибирцы жалуются на затягивание работ по оценке оползня

15 сентября 2025, 19:26

Фото: iStock/Kaili ji

Жители Новосибирска волнуются из-за того, что специалисты не начинают работы по оценке оползня у дома на Кавалерийской, 23. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.





По данным издания, бурение скважин должно было начаться после совещания, которое состоялось 1 сентября, однако пока никакие работы так и не начались.





«Мы 10 сентября спросили, на каком уровне работы. А они еще даже запрос не сделали. А если они запрос не сделали, то нам 100 % еще очень долго ждать», — приводит издание слова жителей.