Новосибирцы жалуются на затягивание работ по оценке оползня
Жители Новосибирска волнуются из-за того, что специалисты не начинают работы по оценке оползня у дома на Кавалерийской, 23. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.
По данным издания, бурение скважин должно было начаться после совещания, которое состоялось 1 сентября, однако пока никакие работы так и не начались.
«Мы 10 сентября спросили, на каком уровне работы. А они еще даже запрос не сделали. А если они запрос не сделали, то нам 100 % еще очень долго ждать», — приводит издание слова жителей.
Тем временем обстановка продолжает ухудшаться: произошел обвал ещё одного куска земли. Представители администрации, застройщика, прокуратуры и ГУЧС решили проводить геологические изыскания, однако режим ЧС вводить не стали.
Тем временем люди ждут, пока специалисты начнут работы по укреплению берега.