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Новую фигурантку дела о торговле детьми арестовали в Москве

В Москве арестовали новую обвиняемую по делу о торговле детьми
04 апреля 2024, 00:28
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

В Москве арестован новая фигурантка дела о торговле людьми. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Обвиняемая Марьят Желихажева останется под стражей до 16 апреля. По данным правоохранительных органов, безработная женщина занималась торговлей людьми.

Желихажева, как и несколько других женщин, была вовлечена в процесс продажи младенцев. Уголовное дело началось с того, что следователи обратили внимание на 47-летнюю Юлию Рогонову, которая воспитывала 15 детей.


Согласно документам, с 2015 года у женщины было пятеро детей. Однако в 2010 году она перенесла операцию и с тех пор не могла иметь детей. Правоохранительные органы считают, что россиянка намеренно предоставила в ЗАГС ложные сведения.

Утверждается, что двое ее детей родились от одной из фигуранток. Впоследствии Логинова зарегистрировала этих детей как своих.

Ранее женщина расправилась со своими детьми и из-за «бесов» и оказались отправлена на принудительное лечение.

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В МВД прокомментировали сообщения о нехватке талонов в ГАИ
В МВД заявили, что очереди в ГАИ увеличились из-за сезона
04 апреля 2024, 00:13

Фото: istock / SergeiGorin

Очереди в ГИБДД выросли из-за смены сезона, а сведенья о нехватке талонов некорректны. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Телеграм-канале.
«Мои коллеги из УГИБДД ГУ МВД России по Москве сообщили, что эта информация некорректна», — написала она, говоря о недостоверности сообщений некоторых Телеграм-каналов о невозможности получить талон.
Она отметила, что в связи с вступившими в силу изменениями в правилах проведения экзаменов на право управления авто, выдачи и обмена водительских прав, а также «в связи с сезонным увеличением числа регистраций и постановок на учет автотранспортных средств» нагрузка на регистрационно-экзаменационные подразделения выросла.

В заключении она отметила, что сотрудники Госавтоинспекции принимают граждан до последнего посетителя.

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Безработица в России в феврале снизилась до исторического минимума
Росстат: Уровень безработицы в РФ в феврале снизился до 2,8%
03 апреля 2024, 23:57

Фото: istock / fizkes

В феврале уровень безработицы в РФ снизился до исторического минимума в 2,8%. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.
Уточняется, что в феврале безработными россиянам в возрасте старше 15 лет были 2,1 миллиона человек.
«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2024 года составил 2,8%», — сказано в сообщении.
Прошлый показатель исторического минимума уровня безработицы был зафиксирован в октябре 2023 года, тогда он достигал 2,9%, отмечается в источнике.

До этого Подмосковье возглавило рейтинг регионов по динамике рынка труда.

Ранее агентство Bloomberg списало, что российская экономика демонстрирует рост, несмотря на беспрецедентные санкции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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Путин высоко оценил ход восстановления жилья и соцобъектов в новых регионах
Путин сообщил о восстановлении в Донбассе и Новороссии более 10 тысяч объектов
03 апреля 2024, 23:38

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе открытия социальных и жилых объектов в исторических регионах России в формате видеоконференции отметил положительные результаты в восстановлении инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер завил о дальнейшей последовательной работе по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, а также по их эффективной интеграции в общее социально-экономическое, административное, образовательное пространство РФ.

«Несмотря на непростую текущую ситуацию, мы строим и ремонтируем жилье, дороги, объекты социальной сферы, энергетики, инфраструктуры, учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта, налаживаем сельскохозяйственное, промышленное производство», — заявил глава государства.
Как утверждает Путин, за 2022—2023 годы восстановлено более 10 тысяч объектов.

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Россия готова к диалогу по Украине, заявило Минобороны РФ
Минобороны РФ: Россия готова к диалогу по Украине
03 апреля 2024, 23:37

Фото: iStock/Diy13

В ходе разговора министра обороны России Сергея Шойгу и главы минобороны Франции Себастьяна Лекорню была отмечена готовность к диалогу по Украине, ​сообщает Минобороны РФ.
Глава ведомства отметил, что первоначальные условия урегулирования могут быть основаны на Стамбульской мирной инициативе.

Тем не менее «проведение встречи в Женеве без участия России – бессмысленно», – добавил Сергей Шойгу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил о допустимости переговоров с Москвой до выхода республики на границы 1991 года. Он предположил, что российский лидер Владимир Путин готов к диалогу, если украинские войска достигнут границы в 2022 году.

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#россия
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Футуролог Кононов раскрыл главные пути развития человечества
Футуролог Кононов: будущее человечества в ИИ и космосе
03 апреля 2024, 23:37

Фото: iStock/forplayday

Футуролог Александр Кононов высказал мнение о том, что человечество сможет продолжить своё развитие и прогресс при условии, что исключит или минимизирует угрозы и преодолеет свою уязвимость.
Сделать это люди смогут с помощью развития новых технологи, в частности, искусственного интеллекта и космической экспансии.

«Нам надо поставить перед собой задачу неуничтожимости нашей цивилизации, а она может такой стать, будучи космической цивилизацией и преодолев уязвимости в нашем виде. Поэтому ожидается бурное развитие, особенно с совершенствованием ИИ, который позволит нам решать те задачи, которые на сегодняшний день кажутся неразрешимыми», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Кононов.

Ранее Александр Кононов выражал сомнения в том, что человечество в будущем потеряет контроль на ИИ и произойдёт восстание машин.

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#будущее
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Кадыров призвал чиновников погасить долги чеченцев в магазинах
Кадыров: Чиновники должны оплатить долги чеченцев в магазинах
03 апреля 2024, 23:30

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал чиновников погасить долги чеченцев перед магазинами. Об этой инициативе он рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале.
Как отметил глава региона, из-за отсутствия материальной возможности многие люди вынуждены занимать деньги на покупку товаров.

«Будет хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу», – подчеркнул Кадыров.

Он напомнил, что в Чечне принято покупать товары «под тетрадь». Так, жители берут продукты в долг в небольших магазинах. Кадыров призвал чиновников поддержать чеченский народ во время Рамадана.

Ранее Кадыров поделился кадрами уничтожения ДРГ ВСУ на Белгородском направлении.

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Синоптик Вильфанд заявил о настоящем лете в Москве
03 апреля 2024, 23:14

Фото: iStock/batuhan toker

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о рекордно высоких для начала апреля температурах в Москве.
«За весь период инструментальных наблюдений в начале апреля еще не было таких высоких температур. И можно уверенно сказать, что в столицу пришла не весна, а настоящее лето! Вчера на нашей реперной станции на ВДНХ была зафиксирована температура в 23°C! Подобные значения характерны для первой декады июля!» — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Вильфанд.

Он объяснил такое погодное приходом воздушных масс в европейскую часть России из Африки.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что на следующей неделе москвичей ждёт почти 20-градусное потепление.

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#весна
#москва
#погода
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Океанолог Мухаметов рассказал, как обезопасить себя от акул во время отдыха
Океанолог Мухаметов: Смотреть по сторонам постоянно
03 апреля 2024, 23:03

Фото: iStock/Oleh Tiurkin

Старший преподаватель кафедры океанологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов заявил, что на отдыхе необходимо быть предельно внимательным во время нахождения в воде, а при виде плавника акулы немедленно плыть к берегу.
«Смотреть по сторонам постоянно. Если увидели плавник, то эвакуироваться. Когда акула ищет жертву, она находится у поверхности воды, и плавник хорошо заметен. Когда она уже выбрала жертву и нападает, она подныривает и атакует из невидимой зоны», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Мухаметов.

Он добавил, что при непосредственном нападении спастись от акулы сложно, но можно. По его словам, если сильно ударить животное в нос или глаза, то она отстанет.

Кроме того, специалист заметил, что у акул нет цветного зрения, поэтому информация о притягательности для неё цветных купальных костюмов – миф.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков заявлял, что акулы в Красном море на побережьях курортов Египта начинают активизироваться и могут нападать на людей преимущественно с середины апреля.

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#акула
#животное
#море
#безопасность
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Журналист Херш: ЦРУ предупреждало РФ о теракте в «Крокусе» с пометкой «срочно»
03 апреля 2024, 23:02

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США якобы предупреждало власти России о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» с пометкой «срочно». Об этом он написал в своей колонке на интернет-портале Substack.
«Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано «срочно» и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке», — написал Херш.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что власти США пытались помочь предотвратить теракт в «Крокусе». Политик также подчеркивал, что США представили ясную и детальную информацию российским властям о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве.

Газета The Washington Post также обнародовала сведения, что США предупреждали РФ за две недели до теракта и обозначали, что страшная трагедия может произойти именно в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Президент РФ Владимир Путин 19 марта назвал предупреждения от США «попытками расшатать российское общество и дестабилизировать обстановку внутри страны». Подобные сообщения также называли «бесполезным и ничтожным инфошумом».

В среду 27 марта глава МИД Италии Антонио Таяни порекомендовал соотечественникам повременить с поездками в Москву из-за террористической обстановки.

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Число пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» возросло до 360
#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#сша
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