Новую фигурантку дела о торговле детьми арестовали в Москве

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В Москве арестован новая фигурантка дела о торговле людьми. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Обвиняемая Марьят Желихажева останется под стражей до 16 апреля. По данным правоохранительных органов, безработная женщина занималась торговлей людьми.
Желихажева, как и несколько других женщин, была вовлечена в процесс продажи младенцев. Уголовное дело началось с того, что следователи обратили внимание на 47-летнюю Юлию Рогонову, которая воспитывала 15 детей.
Согласно документам, с 2015 года у женщины было пятеро детей. Однако в 2010 году она перенесла операцию и с тех пор не могла иметь детей. Правоохранительные органы считают, что россиянка намеренно предоставила в ЗАГС ложные сведения.
Утверждается, что двое ее детей родились от одной из фигуранток. Впоследствии Логинова зарегистрировала этих детей как своих.
Ранее женщина расправилась со своими детьми и из-за «бесов» и оказались отправлена на принудительное лечение.
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Желихажева, как и несколько других женщин, была вовлечена в процесс продажи младенцев. Уголовное дело началось с того, что следователи обратили внимание на 47-летнюю Юлию Рогонову, которая воспитывала 15 детей.
Утверждается, что двое ее детей родились от одной из фигуранток. Впоследствии Логинова зарегистрировала этих детей как своих.
Ранее женщина расправилась со своими детьми и из-за «бесов» и оказались отправлена на принудительное лечение.
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Александр Климов