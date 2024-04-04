Закон о мобилизации на Украине будет рассмотрен в ближайшее время, заявили в Раде

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Законопроект о мобилизации в Украине Верховная Рада Украины планирует рассмотреть на ближайшей сессии. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире украинского телемарафона.
По словам Стефанчука, законопроект прошел все обсуждения в профильных комитетах украинского парламента и готов к рассмотрению на пленарном заседании. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект о снижении мобилизационного возраста до 25 лет.
По его словам, профильный комитет готовит таблицу поправок к законопроекту для рассмотрения во втором чтении. Политик добавил, что, несмотря на споры вокруг закона, все депутаты понимают важность этой инициативы.
Ранее сообщалось, что из-за нехватки солдат, в ВСУ будут призывать среди прочего одноногих калек.
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«Я убежден, что у нас есть потенциал на ближайшее заседание вынести его в зал Верховной Рады», – заявил спикер Рады.
Ранее сообщалось, что из-за нехватки солдат, в ВСУ будут призывать среди прочего одноногих калек.
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Александр Климов