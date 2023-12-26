Новую школу на 1160 мест построят к новому учебному году в Одинцовском округе

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В Подмосковье школу на 1160 мест построят к новому учебному году. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новое образовательное учреждение появится на территории жилого комплекса «Одинцово-1». На сегодняшний день уже готов монолитный каркас здания и завершили работы по остеклению, черновой отделке и устройству кровли.
Стоит отметить, что на прилегающий территории к школе будут находиться стадион со спортивным оборудованием, площадки для баскетбола и футбола, а также места для спокойного отдыха.
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«Школа спроектирована с учетом международного опыта и мировых стандартов. Общая площадь трехэтажного здания составит более 16 тыс. кв. метров. Блоки начальной, основной и старшей школы будут разделены. В здании предусмотрят учебные классы, а также специализированные кабинеты химии, физики, биологии, информатики, музыки, рисования и иностранных языков, кабинеты труда и кулинарии», — отметили в ведомстве.
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Мира Полтева