Российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ в ДНР

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Уссурийские десантники взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что российскими военными был обнаружен опорный пункт противника. Они приняли решение взять его штурмом. ВС РФ в течение дня работали над закреплением на позициях, ночью начали штурм. Операция проводилась с помощью снайперского и стрелкового оружия. Как только все огневые точки были подавлены, военные вошли в опорник. Часть солдат ВСУ сдались в плен, другие сбежали.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что российские саперы дистанционно уничтожили более 70 лодок ВСУ под Херсоном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что российские саперы дистанционно уничтожили более 70 лодок ВСУ под Херсоном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова