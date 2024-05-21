Российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ в ДНР

Гражданина Камеруна, который работал на стройках Валуйского округа, депортировали из РФ. Он высказывался в поддержку террористов в Нигере, Сирии и боевиков на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Белгородской области.