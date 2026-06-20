У совершившего нападение на ТЦ в Краснодаре выявили инфантильное расстройство

20 июня 2026, 19:47

Фото: istockphoto/Dzurag

В Краснодаре 19-летний выпускник техникума, устроивший резню в ТЦ «West Mall», с 2016 года состоит на учете с диагнозом инфантильное расстройство личности. Об этом стало известно 20 июня.