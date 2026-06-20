У совершившего нападение на ТЦ в Краснодаре выявили инфантильное расстройство
В Краснодаре 19-летний выпускник техникума, устроивший резню в ТЦ «West Mall», с 2016 года состоит на учете с диагнозом инфантильное расстройство личности. Об этом стало известно 20 июня.
По данным собеседника «Известий», юноша неоднократно предпринимал попытки суицида. Нападение с мачете произошло несколько часов назад. Жертвой агрессора стала женщина, еще пять человек, включая 55-летнего охранника, получили ранения. Преступника обезвредил один из посетителей торгового центра. Задержанный объяснил свои действия желанием свести счеты с жизнью.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уточнил, что состояние всех пострадавших — женщин 27, 38, 64 и 65 лет, а также охранника — оценивается как средней тяжести.
Очевидцы рассказали о деталях происшествия. Мать одной из несовершеннолетних свидетельниц сообщила, что девочка видела, как злоумышленник разливал в помещении неизвестную жидкость.
Другая посетительница добавила, что атака длилась около получаса — в ТЦ было слышно крики, хлопки и даже выстрелы. Позже официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что нападавший также бросил пиротехническое изделие в зоне детского развлекательного центра.
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