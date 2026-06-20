Напавший на ТЦ в Краснодаре объяснил свой поступок
Напавший на ТЦ в Краснодаре заявил, что ему не платили за это
19-летний злоумышленник, напавший с мачете на посетителей торгового центра West Mall в Краснодаре, объяснил свой поступок во время задержания. Видео публикует телеграм-канал Mash.
Лежа лицом вниз с закрученными руками, молодой человек заявил, что ему никто не платил за нападение, и он все спланировал самостоятельно.
«Нет, мне не платили <...> Жизнь надоела просто», — заявил преступник.Напомним, днем 20 июня он ворвался с мачете в ТЦ на улице Западный Обход и набросился на посетителей. В результате одна женщина погибла, еще пять человек, включая охранника, помогавшего задерживать нападавшего, получили серьезные травмы.