Напавший на ТЦ в Краснодаре объяснил свой поступок

20 июня 2026, 16:48

Напавший на ТЦ в Краснодаре заявил, что ему не платили за это

Фото: iStock/Alexander Semenov

19-летний злоумышленник, напавший с мачете на посетителей торгового центра West Mall в Краснодаре, объяснил свой поступок во время задержания. Видео публикует телеграм-канал Mash.





Лежа лицом вниз с закрученными руками, молодой человек заявил, что ему никто не платил за нападение, и он все спланировал самостоятельно.

«Нет, мне не платили <...> Жизнь надоела просто», — заявил преступник.