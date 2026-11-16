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Обезьяна-беглянка сдалась полиции, а затем потребовала адвоката и банан

В США полицейские отогрели и вернули владельцу сбежавшую обезьяну
Фото: iStock/13160449

В американском штате Миннесота паукообразная обезьяна сбежала от хозяина, но ненадолго — ее подобрали полицейские. Об этом сообщил телеканал Fox 9.



Морозным утром патрульные заметили животное на одной из улиц города Альберт-Ли. По словам правоохранителей, нрав у беглянки по кличке Макнаггет оказался миролюбивым: после недолгих «переговоров» она все же залезла в служебный автомобиль, чтобы согреться.

Правоохранители с юмором отметили, что перед этим обезьяна якобы сначала потребовала предоставить ей адвоката, а затем— банан. История закончилась благополучно: вскоре сбежавшее животное вернули владельцу.

Ранее сообщалось, что агрессивные макаки затерроризировали знаменитый курорт в Японии.

Лидия Пономарева

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