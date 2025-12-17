Обладательницу титула «Мисс Финляндия» Дзафце лишили короны за расистское фото
Обладательницу титула «Мисс Финляндия» Сару Дзафце лишили короны за расистское фото. Об этом сообщает BBC News.
На снимке девушка оттягивала пальцами уголки глаз, имитируя узкий разрез, и сопроводила фото подписью «ем с китайцами».
Пост вызвал резкую критику в Японии, Южной Корее и Китае — его сочли расистским. Дзафце попыталась оправдаться, заявив, что сделала жест из-за головной боли. Позже она и организаторы национального конкурса принесли извинения, однако ситуация не была исчерпана.
На инцидент отреагировал и премьер-министр Финляндии, назвав поступок участницы бездумным и глупым. В итоге организаторы конкурса приняли решение лишить Сару Дзафце титула.
«Когда на человека возложена роль национального и международного представителя, его действия и ответственность неразделимы», — говорится в официальном заявлении.