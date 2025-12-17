Обладательницу титула «Мисс Финляндия» Дзафце лишили короны за расистское фото

17 декабря 2025, 18:38

Фото: iStock/JadeThaiCatwalk

Обладательницу титула «Мисс Финляндия» Сару Дзафце лишили короны за расистское фото. Об этом сообщает BBC News.





На снимке девушка оттягивала пальцами уголки глаз, имитируя узкий разрез, и сопроводила фото подписью «ем с китайцами».



Пост вызвал резкую критику в Японии, Южной Корее и Китае — его сочли расистским. Дзафце попыталась оправдаться, заявив, что сделала жест из-за головной боли. Позже она и организаторы национального конкурса принесли извинения, однако ситуация не была исчерпана.



На инцидент отреагировал и премьер-министр Финляндии, назвав поступок участницы бездумным и глупым. В итоге организаторы конкурса приняли решение лишить Сару Дзафце титула.





«Когда на человека возложена роль национального и международного представителя, его действия и ответственность неразделимы», — говорится в официальном заявлении.