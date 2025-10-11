Обновление One UI 8 превращает смартфоны Samsung в «кирпичи»

11 октября 2025, 13:12

Владельцы Samsung жалуются, что после апдейта телефоны зависают и теряют сеть

Фото: Istock / VlarVix

Пользователи по всему миру, включая Россию, сообщают о массовых сбоях после установки обновления One UI 8. Как сообщает Telegram-канал Baza, новая версия системы, сначала вышедшая в Южной Корее, приводит к тому, что смартфоны Samsung перестают нормально работать.