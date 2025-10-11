Обновление One UI 8 превращает смартфоны Samsung в «кирпичи»
Пользователи по всему миру, включая Россию, сообщают о массовых сбоях после установки обновления One UI 8. Как сообщает Telegram-канал Baza, новая версия системы, сначала вышедшая в Южной Корее, приводит к тому, что смартфоны Samsung перестают нормально работать.
После попытки обновления устройство зависает на этапе загрузки — на экране появляется бесконечная анимация, которая может продолжаться часами, полностью блокируя доступ к системе.
При повторной перезагрузке телефон зависает на экране с надписью «Добро пожаловать» и не загружается дальше.
Некоторые пользователи отмечают, что смартфон всё ещё способен принимать звонки, но остальные функции становятся недоступными. У тех, кому удалось «оживить» устройство, наблюдаются новые проблемы: пропадает сеть и перестаёт работать SmartThings — система управления «умным домом».
Samsung пока официально не прокомментировала ситуацию.
Читайте также: