В Иркутской области нашли тела трех мужчин на АЗС
На автозаправке в Иркутской области в машине Lada Kalina обнаружили тела трёх мужчин. Об этом сообщает Telegram‑канал Babr Mash.
По информации источника, людей без признаков жизни нашли в посёлке Магистральный — на место вызвали скорую помощь и полицию.
По предварительной версии, они могли отравиться угарным газом, уснув в заведённом автомобиле. Следственные мероприятия продолжаются.
На опубликованных кадрах с места происшествия видно универсал Lada Kalina с поднятым капотом. Рядом на земле лежит тело одного из пострадавших.
Ранее в Киеве в собственном Lamborghini Urus обнаружили мёртвым крупного украинского криптопредпринимателя Константина Ганича (Костя Кудо).
