11 октября 2025, 13:04

В Иркутской области нашли тела трех мужчин на АЗС в машине Lada Kalina

Фото: istockphoto/Iulianna Est

На автозаправке в Иркутской области в машине Lada Kalina обнаружили тела трёх мужчин. Об этом сообщает Telegram‑канал Babr Mash.