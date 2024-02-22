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Подмосковные информаторы оповестили о выборах президента уже более 1,6 млн человек

22 февраля 2024, 10:06
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Более 1 600 000 жителей Московской области получили информацию о грядущих выборах президента Российской Федерации, а также о том, как можно принять участие в голосовании, лично от информаторов, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«По данным на утро 22 февраля, наши информаторы лично встретились с более чем 1 600 000 жителями Подмосковья. 74% опрошенных избирателей отметили, что планируют принять участие в голосовании», — отмечается в сообщении.
По данным информаторов, подавляющее большинство опрошенных собирается посетить избирательный участок лично.


Работа по личному информированию избирателей в Московской области началась 17 февраля. Информаторы сообщают, когда состоятся выборы, какие кандидаты в них участвуют, какие есть формы голосования и где расположены избирательные участки. В завершении беседы все потенциальные избиратели получают информационные материалы о предстоящих выборах.

В работе по адресному информированию в Подмосковье принимают участие более 15 тысяч человек.

Выборы президента России состоятся в марте. Для удобства избирателей они будут проводиться три дня — 15, 16 и 17 марта.

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#информация
#голосование
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#подмосковье
#московская область
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Минтранс планирует обязать перевозчиков сообщать личные данные о пассажирах
22 февраля 2024, 09:27

Фото: istockphoto/annamoskvina

С 1 сентября министерство транспорта планирует расширить перечень персональных данных о пассажирах для внесения в единую базу. Кроме паспорта и билета, теперь необходимо будет сообщать сведения о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей.
В Российской ассоциации эксплуататоров воздушного транспорта и крупных авиакомпаниях считают, что часть такой информации является строго конфиденциальной и не может быть передана без получения дополнительного согласия пассажира, пишет «Коммерсант». Перевозчики также опасаются возможной утечки данных и возрастающей ответственности за них. Менеджеров беспокоит перспектива судебных исков.

В министерстве транспорта РФ считают, что государственная система хорошо и надёжно защищена. Напротив, ответственные сотрудники ведомства уверены, что возникновение любых аномалий в базе данных позволит быстрее вычислить злоумышленников.

Отмечается, что нововведение затронет не только воздушный, но и железнодорожный и водный транспорт, а также междугородние автобусные маршруты, кроме рейсов между Москвой и Подмосковьем и Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

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#железнодорожный
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#рф
#пассажир
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#информация
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Журналиста Евгения Киселёва* внесли в реестр экстремистов и террористов
22 февраля 2024, 09:04

Фото: РИА Новости/ Борис Бабанов

Советского и российского журналиста Евгения Киселёва* внесли в перечень террористов и экстремистов, соответствующая информация опубликована на сайте Росинформинга.
Ранее в базе МВД РФ появилась информация о том, что Киселёва* разыскивают по уголовной статье, однако, по какой именно, не уточняется.

При этом, в 2016 году Киселёв* написал в своей колонке для «Эхо Москвы», что в России на него возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». По его словам, поводом к возбуждению уголовного дела могли стать его слова поддержки в отношении украинской лётчицы Надежды Савченко, которую приговорили к 22 годам лишения свободы за убийство двух журналистов.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ, внесён в перечень террористов и экстремистов
#журналист
#террористы
#экстремизм
#иностранный агент
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Суд признал экстремистским движение «Я/МЫ Сергей Фургал»*
22 февраля 2024, 07:52

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Хабаровском крае признал общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал»* экстремистским, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.
Напомним, 7 февраля прокуратура Хабаровского края направила в Хабаровский краевой суд иск с требованием признать движение в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала «Я/МЫ Сергей Фургал»* экстремистским. В 2023 году Фургала признали виновным в двух убийствах и одном покушении, приговорив к 22 годам лишения свободы.

«Движение «Я/МЫ Сергей Фургал»* сегодня признано экстремистским и запрещено в РФ», — прокомментировала решение суда собеседница агентства.

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*Движение, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
#прокуратура
#экстремизм
#хабаровский край
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Разведку США обвинили в запугивании ЕС «малоизвестной угрозой» из России
NYT: разведка США уведомила Европу об угрозе от РФ, о которой сама не имеет представления
22 февраля 2024, 06:41

Фото: istockphoto.com/Nastco

Американская разведка предупредила своих европейских союзников об угрозе, исходящей со стороны России, о которой имеется мало информации, сообщает газета New York Times.
По данным издания, агенты разведки США провели несколько спешных брифингов для членов НАТО и стран Азии, где обсуждали возможное размещение ядерного оружия в космосе со стороны России.

«Мнения американских разведслужб значительно разнятся относительно намерений президента Владимира Путина», — сообщает издание.
Отмечается, что чиновники из США признают, что у них недостаточно доверия к собственным оценкам вероятности запуска ядерного оружия на орбиту.

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#сша
#чиновники
#нато
#шойгу
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Нидерландский Yandex запустил аналог «Кинопоиска»
Нидерландский Yandex создал аналог «Кинопоиска»
22 февраля 2024, 06:39

Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков

Нидерландский Yandex запустил развлекательный сервис Yango Play, который визуально является аналогом «Кинопоиска», пишут «Известия»
Сервис доступен в странах Персидского залива. На нем размещены потоковые видео и фильмы на арабском, турецком и других языках.

Отмечается, что Yango Play начал функционировать до окончания сделки по продаже нидерландской компанией Yandex N.V. российского бизнеса.

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Байден поддерживает кандидатуру Рютте на пост следующего генсека НАТО
Politico: Байден поддерживает кандидатуру Рютте на пост следующего генсека НАТО
22 февраля 2024, 06:34

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джо Байден высказал поддержку кандидатуре премьера Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генсека НАТО, пишет Politico.
«Байден выступает в поддержку... Рютте как следующего генсека НАТО», — говорится в сообщении газеты.
По информации издания, две трети стран-членов альянса выступают за кандидатуру нидерландского премьера. Однако окончательное решение принимается по принципу единогласия в НАТО.

По словам чиновников альянса, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш не рассматриваются в качестве потенциальных кандидатов, так как они не выдвигали свои кандидатуры.

Йенс Столтенберг должен был покинуть пост генерального секретаря НАТО 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран-членов альянса приняли решение о продлении его полномочий до 30 сентября 2023 года в связи с событиями вокруг Украины. В июле того же года он объявил, что останется на своем посту еще на один год, до 1 октября 2024 года.

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#министр
#премьера
#нато
#байден
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Новая книга Дугиной выйдет в августе 2024 года
АСТ: новая книга Дарьи Дугиной выйдет в августе 2024 года
22 февраля 2024, 05:20

Фото: iStock/morgan23

Новая книга «Русский фронтир» политолога, философа и публициста Дарьи Дугиной будет выпущена в августе 2024 года, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательской группы АСТ.
В субботу Дугина посмертно была удостоена специальной премии Евразийского философского конгресса. Ее мать Наталия Мелентьева сообщила о планах издания еще одной книги на основе работ и выступлений философа.

В соответствии с сообщением издательства, новая книга «Русский фронтир» готовится к выпуску редакционной группой «АиД» издательства АСТ, и включает в себя геополитические очерки о начале СВО, основанные на материалах лекций, статей и интервью Дугиной.

Напомним, что в серии «Мысли о Родине» издательства АСТ в 2023 году были опубликованы книги Дарьи Дугиной «Топи и выси моего сердца» — ее дневники и очерки, а также «Эсхатологический оптимизм. Философские размышления» — сборник лекций и выступлений, представляющих основы философской системы автора.

Дугина погибла в результате взрыва автомобиля вечером 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ утверждала, что за этим стояли украинские спецслужбы, а исполнительницей была гражданка Украины Наталья Вовк.

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Байден назвал климатические изменения наиболее серьезной угрозой человечеству
Байден: климатические изменения – основная угроза существованию человечества
22 февраля 2024, 04:57

Фото: iStock/piyaset

Президент США Джо Байден считает, что наиболее серьезной угрозой для выживания человечества является не ядерное оружие, а изменение климата. Об этом президент заявил в рамках предвыборного мероприятия в Калифорнии, передает ТАСС.
«Климат представляет собой последнюю экзистенциальную угрозу», – заявил Байден, слова которого цитируют журналисты пресс-пула Белого дома.

По словам американского лидера, несмотря на напряженные отношения с Российской Федераций и другими странами, Соединенные Штаты всегда должны быть обеспокоены ядерным конфликтом.

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#сша
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#джозеф байден
#климат
#экология
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В Госдуме упомянули требующие пересмотра международные соглашения
Депутат Госдумы Чепа: России требуется пересмотр ряда международных соглашений
22 февраля 2024, 04:31

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Первый заместитель председателя комитета Государственный Думы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что Россия должна внести изменения в ряд международных договоров. Об этом он высказался интервью изданию «Лента.ру».
«Есть определенные соглашения, подписанные, например, с Финляндией, которые, на мой взгляд, следует пересматривать. Мы постепенно к этому идем и знаем, что многие соглашения уже либо денонсированы, либо отложены. Это большие соглашения касательно и разоружения, и представительства России в тех или иных международных структурах. Поэтому этот процесс будет идти», – сказал Чепа.

По мнению депутата, неожиданное прекращение действия соглашений было бы более эффективным для Запада.

«Но хочется поговорить и о транспортных переходах России — Финляндии, и о Сахалине», — перечислил он, добавив, что в случае попыток кражи активов «работа ускорится».

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#соглашение
#госдума
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