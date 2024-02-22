Подмосковные информаторы оповестили о выборах президента уже более 1,6 млн человек

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Более 1 600 000 жителей Московской области получили информацию о грядущих выборах президента Российской Федерации, а также о том, как можно принять участие в голосовании, лично от информаторов, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«По данным на утро 22 февраля, наши информаторы лично встретились с более чем 1 600 000 жителями Подмосковья. 74% опрошенных избирателей отметили, что планируют принять участие в голосовании», — отмечается в сообщении.По данным информаторов, подавляющее большинство опрошенных собирается посетить избирательный участок лично.
В работе по адресному информированию в Подмосковье принимают участие более 15 тысяч человек.
Выборы президента России состоятся в марте. Для удобства избирателей они будут проводиться три дня — 15, 16 и 17 марта.
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