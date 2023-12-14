Общественник Ковалев: Предпринимателей беспокоит падение спроса

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Лидер общероссийского движения предпринимателей, общественный деятель Андрей Ковалев рассказал о беспокоящих бизнес-сообщество проблемах, среди которых назвал падение потребительского спроса.
«Предпринимательское сообщество беспокоит падение покупательского спроса – 36%, большие налоги – 29%, высокие ставки по кредитам – 28%. Впервые в этом году сообщается о такой проблеме, как кадровый голод. Естественно, недостаток кадров выливается в рост зарплат, а рентабельность бизнеса совсем не такого высокого уровня, то есть предприниматели не могут позволить себе платить высокие зарплаты», – приводит Общественная Служба Новостей комментарий Ковалева.
До этого исследования SuperJob показало, что о дефиците кадров заявили 85% представителей компаний.
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