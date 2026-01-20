Обвинения и нецензурная брань в чатах грозят уголовной ответственностью

20 января 2026, 18:04

Фото: iStock/fizkes

Обвинения и нецензурная лексика в групповых чатах могут повлечь не только административную, но и уголовную ответственность. Об этом заявила доктор юридических наук, почётный адвокат России Людмила Айвар.





По её словам, если мат или унизительные выражения адресованы конкретному человеку и используются при других участниках переписки, это квалифицируется как оскорбление. В таком случае гражданам грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей. Если же сообщение признано публичным или распространено через интернет и мессенджеры, сумма штрафа может увеличиться до 10 тысяч рублей.



