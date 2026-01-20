Обвинения и нецензурная брань в чатах грозят уголовной ответственностью
Обвинения и нецензурная лексика в групповых чатах могут повлечь не только административную, но и уголовную ответственность. Об этом заявила доктор юридических наук, почётный адвокат России Людмила Айвар.
По её словам, если мат или унизительные выражения адресованы конкретному человеку и используются при других участниках переписки, это квалифицируется как оскорбление. В таком случае гражданам грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей. Если же сообщение признано публичным или распространено через интернет и мессенджеры, сумма штрафа может увеличиться до 10 тысяч рублей.
Юрист в беседе с «Татар-информ» отметила, что серьезнее обстоит дело с обвинениями в преступлениях — воровстве, взятках, злоупотреблениях или жестоком обращении с детьми. Если такие утверждения не соответствуют действительности, их могут признать клеветой. За это предусмотрена уголовная ответственность — от штрафа в пять миллионов рублей до лишения свободы сроком до пяти лет.
Для защиты своих прав потерпевшим необходимо сохранять доказательства: скриншоты, голосовые сообщения или экспорт чата. При необходимости переписку можно зафиксировать у нотариуса. Айвар подчеркнула, что удалённое сообщение не всегда исчезает для суда и призвала участников чатов писать так, как если бы они говорили это вслух при свидетелях.