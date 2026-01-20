Достижения.рф

Появилась информация, как обезопасить себя от мошенников

Минфин России напомнил о способах выявить телефонного мошенника
Фото: iStock/JuYochi

Финансовая грамотность становится важной темой для граждан России. Фонд молодежной и культурной финансовой грамотности РЭУ им. Г.В. Плеханова, по заказу Минфина РФ, запустил серию анимированных видеороликов.



Эти материалы помогут людям понять, как защититься от телефонного мошенничества и других финансовых рисков. Видеоролики рассказывают о распространенных мошеннических схемах и дают полезные советы. Также созданы карточки с информацией о том, как распознать обман. Эти ресурсы направлены на то, чтобы повысить осведомленность граждан и помочь избежать потерь.

Важно помнить, что аферисты постоянно изобретают новые уловки. Поэтому знание основных признаков обмана поможет сохранить деньги и нервы. Обучение финансовой грамотности становится ключевым шагом к защите личных сбережений. Подробнее ознакомиться с материалами можно здесь.

Дарья Осипова

