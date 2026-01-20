Появилась информация, как обезопасить себя от мошенников
Финансовая грамотность становится важной темой для граждан России. Фонд молодежной и культурной финансовой грамотности РЭУ им. Г.В. Плеханова, по заказу Минфина РФ, запустил серию анимированных видеороликов.
Эти материалы помогут людям понять, как защититься от телефонного мошенничества и других финансовых рисков. Видеоролики рассказывают о распространенных мошеннических схемах и дают полезные советы. Также созданы карточки с информацией о том, как распознать обман. Эти ресурсы направлены на то, чтобы повысить осведомленность граждан и помочь избежать потерь.
Важно помнить, что аферисты постоянно изобретают новые уловки. Поэтому знание основных признаков обмана поможет сохранить деньги и нервы. Обучение финансовой грамотности становится ключевым шагом к защите личных сбережений. Подробнее ознакомиться с материалами можно здесь.
