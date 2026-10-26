Обвиненный в педофилии отец Меган Маркл заявил о проблемах с памятью
Отца герцогини Сассекской Меган Маркл, Томаса Маркла, госпитализировали с деменцией на фоне обвинений в педофилии. Об этом сообщила журналистка Кэролайн Грэм, слова которой приводит издание Daily Mail.
Весной этого года Грэм передавала Марклу, перенесшему операцию на Филиппинах, письмо от дочери. Пот утверждению журналистки, в нем женщина обвиняла отца в сексуальных преступлениях против девочек.
В октябре Грэм вновь связалась с Марклом, который заявил, что у него диагностировали деменцию, а содержание письма он уже не помнит из-за прогрессирующей болезни. Обвинения в педофилии мужчина опроверг. В настоящее время он находится в одном из госпиталей Флориды. В США он вернулся в мае этого года, чтобы продолжить лечение и восстановление после перенесенного инсульта и ампутации ноги.
Напомним, Томас Маркл-старший находится под следствием по подозрению в хранении детского порно. Соответствующие обвинения против мужчины выдвинул его сын — Томас Маркл-младший. Он якобы нашел «сотни, если не тысячи» изображений с малолетними девочками в доме отца на Филиппинах.
Позднее Меган Маркл намекнула, что не удивлена обвинениям, и подчеркнула, что переживает о пострадавших детях.
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