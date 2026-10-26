Обвиненный в педофилии отец Меган Маркл заявил о проблемах с памятью

26 октября 2026, 17:36

Отца Меган Маркл госпитализировали с деменцией на фоне обвинений в педофилии

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: Инстаграм*/meghan)

Отца герцогини Сассекской Меган Маркл, Томаса Маркла, госпитализировали с деменцией на фоне обвинений в педофилии. Об этом сообщила журналистка Кэролайн Грэм, слова которой приводит издание Daily Mail.