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В Крыму предложили ужесточение наказания за разжигание розни

Смирнов: Нужно ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни
04 апреля 2024, 03:58
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил ужесточить наказание для тех, кто разжигает межнациональную рознь в России, передает РИА Новости.
«Перед нашим обществом остро стоит задача эффективно противостоять угрозам в этой сфере. Если возникнут предпосылки, то для борьбы с вредителями и провокаторами нужно законодательно ужесточить ответственность за разжигание межнациональной розни», – заявил Смирнов.

По его мнению, Запад использует межнациональные отношения как один из главных инструментов для расчленения стран. В то же время Смирнов подчеркнул, что благодаря позиции президента Путина в России сегодня наблюдается беспрецедентное единство этнических и конфессиональных групп.


Ранее стали известны планы главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). По словам украинского аналитика по вопросам безопасности Михаила Самуса, командующий украинской армией Александр Сырский планирует напасть на Крым в 2024 году с помощью самолетов F-16.

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Париж не готов к диалогу с Москвой, заявили во Франции
AFP: Франция не готова к диалогу с Россией по Украине
04 апреля 2024, 04:36

Фото: iStock/:andriano_cz

Париж не выразил готовности к диалогу с Москвой по Украине в ходе телефонного разговора между министрами обороны двух стран, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Agence France-Presse (AFP).
По данным французских источников, министр обороны Себастьян Лекорню и министр обороны России Сергей Шойгу обсудили возможность диалога между двумя странами.
«Франция не выразила "готовности к диалогу" с Россией по поводу войны на Украине во время телефонного разговора между министрами», – указали журналисты.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Парижу не понадобится помощь США или союзников по НАТО, если французские войска будут присутствовать на Украине и произойдет прямой конфликт с Россией.

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В России раскритиковали США за отсутствие реакции на удар Израиля по Дамаску
Полянский: США и Британия не осудили удар ракетный удар Израиля по Дамаску
04 апреля 2024, 04:20

Фото: РИА Новости/Ахмет Абед

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале заявил, что США и Великобритания не осудили нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске. Он обвинил представителей этих стран в «словесной эквилибристике», передает РИА Новости.
Дипломат рассказал, что Россия подготовила проект заявления Совета Безопасности ООН для прессы, но британская и американская стороны не захотели обсуждать документ из-за разногласий во время встречи.
«Напоминаю – тогда только эти две делегации, совместно с французами, не осудили это очевидное нарушение международного права, а занялись словесной эквилибристикой, из которой можно было сделать вывод о том, что Иран во всем виноват сам», – написал Полянский.

Полянский назвал это примером двойных стандартов и реального отношения Запада к закону и порядку на мировой арене.

Удар был нанесен вечером 1 апреля. По сведеньям телеканала Al Hadath, атака была проведена по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают, в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ осудили удар по иранскому консульству в Дамаске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Белый дом отверг возможность возобновления экспорта СПГ
США опровергли данные о возобновлении экспорта СПГ в обмен на помощь Украине
04 апреля 2024, 04:19

Фото: istock / NiseriN

В Соединённых Штатах опровергли данные о том, что ради согласования конгрессом пакета помощи Киеву Белый дом готов пересмотреть решение главы государства Джо Байдена о приостановке заключения новых договоров на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом информирует РИА Новости.
Пресс-секретарь резиденции президента Америки Карин Жан-Пьер заявила, что подобные сведенья не соответствует действительности.

Жан-Пьер отметила, что Байден все ещё поддерживает решение о приостановке выдачи дополнительных лицензий на экспорт СПГ «с целью проведения оценки экономических и климатических последствий для населения».

До этого стало известно, что запасы газа в Европе к концу отопительного сезона составят рекордные 58%. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Американская журналистка рассказала секрет Байдена
Журналистка Стил: Мои интервью с Байденом были срежиссированны
04 апреля 2024, 03:48

Фото: kremlin

Бывшая телеведущая американского спортивного канала ESPN Сейдж Стил рассказала Fox News, что ее интервью с президентом Джо Байденом в марте 2021 года было полностью срежиссировано, передает РИА Новости.
«Это был интересный опыт сам по себе, потому что это был очень организованно. Мне сказали: "Ты произнесешь каждое слово, которое мы напишем, ты не будешь отклоняться от сценария"», – поделилась Стил.

По ее словам, каждый вопрос, заданный Байдену, был подготовлен заранее и сформулирован редакторами и руководством «десятки раз».
«Я действовала по сценарию, и мне было сказано не отклоняться от него. Это было примерно так: "Вы спросите об этом. Вот как вы это скажете. Никаких дополнений. Следующий вопрос"», – сообщила журналистка.

Стил утверждает, «начальники, высшие руководители», включая генерального директора и президента ESPN, координировали все моменты. Она сказал, что не уверена, отправлял ли телеканал вопросы в Белый дом перед интервью, но выразила уверенность, что это было сделано.

Журналистка также назвала свое интервью с Байденом «душераздирающим».
«Я думаю, это действительно душераздирающе, что люди, которые любят Джо Байдена и говорят, что они реально заботятся о нем, позволили довести ситуацию до такого», — заявила она, говоря о ясности его ума.

Как отмечает Fox News, ESPN отказался от комментариев по этому вопросу.

Ранее президент США Джо Байден был вынужден оправдываться за день трансгендеров*, который был назначен на день Пасхи, празднуемый западными и некоторыми православными христианскими конфессиями.

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«США приближают мировую войну»: Конгрессвумен о политике Белого Дома
Конгрессвумен Грин: США ускоряют наступление мировой войны, помогая Украине
04 апреля 2024, 03:13

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Конгрессвумен-республиканец Марджори Тейлор-Грин из штата Джорджия заявила, что Соединенные Штаты приближают мировую войну, поддерживая Украину и воюя с Россией. Высказывания Тейлор-Грин процитировал американский журналист Такер Карлсон в социальной сети X.
Грин отметила, что Украина не является членом НАТО и поэтому война с Россией не отвечает интересам национальной безопасности США.
«Это никак не защищает Соединенные Штаты Америки. Фактически это приближает нас к мировой войне», – отметила она.
По ее мнению, Вашингтон теряет свою страну из-за нелегальной миграции, происходящей на его южной границе.
Тейлор-Грин заявила, что кредиты Украине абсурдны и смешны.
«Почему наше правительство не способствует установлению мира на Украине?» – возмутилась она.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США ведет необъявленную войну с Россией.

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#нато
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#журналист
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«Диверсия»: Депутат Рады о законопроекте ужесточения мобилизации
Депутат Рады разумов: Законопроект об ужесточении мобилизации – диверсия
04 апреля 2024, 03:00

Фото: iStock/undefined undefined

Депутат Верховной Рады, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью YouTube-каналу «Новины.Live» прокомментировал украинский законопроект об усилении мобилизации, передает РИА Новости.
Разумков назвал законопроект об усилении мобилизации актом диверсии. Он подчеркнул, что инициатива еще не утверждена, а уже наносит стране международный и финансовый ущерб.

Депутат добавил, что украинцы, покинувшие страну, узнав, что консульские услуги могут быть запрещены для уклонистов, срочно переоформили паспорта и получили документы, действительные в течение 10 лет.

«И все, и будут там дальше сидеть. Мы утрачиваем с ними связь, они максимально будут делать так, чтобы государство Украина потеряло их из поля зрения. С каждым днем шанс на то, что они вернутся, становится все меньше», – заключил Разумков.
Ранее «Радио 1» сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на два года – с 27 до 25 лет.

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#мнение
#законопроект
#мобилизация
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Россия пересмотрит ядерную доктрину – аналитик Коротченко
Аналитик Коротченко: Россия пересмотрит ядерную доктрину из-за роста мощи НАТО
04 апреля 2024, 02:50

Фото: iStock/Gerasimov174

Расширение и укрепление блока НАТО заставит Россию в ближайшее время пересмотреть свою военную доктрину по применению ядерного оружия. Такое изменение предсказал РИА Новости аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
По словам эксперта, НАТО отмечает 75-летие крупнейшими со времен холодной войны учениями, в которых задействовано более 90 тысяч военнослужащих.

Он отметил, что в связи с численным, обычным и ядерным превосходством НАТО Россия в ближайшее время скорректирует положения о ядерном оружии в своей военной доктрине.

По мнению Коротченко, Россия сможет противостоять агрессии НАТО, только опираясь на свое стратегическое и тактическое ядерное оружие.

Также журналист считает, что риск прямого военного конфликта между Россией и НАТО высок. По его словам, он достигает почти 100 процентов.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США ведет необъявленную войну с Россией.

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#нато
#россия
#ядерное оружие
#вооружение
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Зеленский проигнорировал просьбы Карлсона об интервью
Журналист Карлсон: Зеленский проигнорировал просьбы об интервью
04 апреля 2024, 02:42

Американский журналист Такер Карлсон сообщил на своей странице в социальной сети X, что президент Украины Владимир Зеленский, у которого он попросил интервью, не ответил ему на предложения.
Карлсон, опубликовавший видеоинтервью с конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин, заявил, что он также просил об интервью спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, но не получил ответа.

«Мы также направили многочисленные запросы об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал», – добавил Карлсон.

Ранее журналист заявил, что администрация президента США Джо Байдена тратит сотни миллиардов долларов на необъявленную войну против России.

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#украина
#президент
#владимир зеленский
#журналист
#интервью
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ЦРУ руководит конфликтом на Украине, заявили в США
Конгрессвумен Грин: ЦРУ руководит конфликов на Украине
04 апреля 2024, 02:08

Фото: iStock/pedrosala

Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин заявила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США присутствует на Украине. Тейлор-Грин сделала это заявление в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое транслировалось в социальной сети X.
Грин признала присутствие ЦРУ на Украине и подчеркнула, что его представители управляют конфликтом между Россией и Украиной.

«Финансировать войну, платить за нее, продолжать ее, консультировать, иметь наше ЦРУ на местах, руководящее этой войной на Украине... это выходит за рамки дозволенного», – отметила она.

Ранее в Белом доме заявили о нежелании усиления роли НАТО в поддержке Украины.

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#украина
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