В Крыму предложили ужесточение наказания за разжигание розни

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Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил ужесточить наказание для тех, кто разжигает межнациональную рознь в России, передает РИА Новости.
«Перед нашим обществом остро стоит задача эффективно противостоять угрозам в этой сфере. Если возникнут предпосылки, то для борьбы с вредителями и провокаторами нужно законодательно ужесточить ответственность за разжигание межнациональной розни», – заявил Смирнов.
По его мнению, Запад использует межнациональные отношения как один из главных инструментов для расчленения стран. В то же время Смирнов подчеркнул, что благодаря позиции президента Путина в России сегодня наблюдается беспрецедентное единство этнических и конфессиональных групп.
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Александр Климов