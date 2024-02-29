Объявлено о запуске Международного фотоконкурса «Русская цивилизация»

Фото: istock / erikreis
В период с 12 июня по 12 октября 2024 года пройдёт VIII Международный фотоконкурс «Русская цивилизация».
Мероприятие объединит не только фотографов из России, но и со всего мира. Принять участие в конкурсе смогут как профессиональные фотографы, так и любители, достигшие 18 лет. В состав жюри войдут известные художники, актеры, заслуженные деятели культуры, фотожурналисты и многие другие.
Награждение участников пройдет в Москве. В 2023 году в Фотоконкурсе приняли участие тысячи талантов. Всего на конкурс было направлено более 19 тысяч работ.
Прежде сообщалось о проведении еще одного творческого конкурса – «Самая красивая матрешка». Принять участие в мероприятии можно до декабря текущего года. Кто может стать участником и где оставить заявку, читайте в материале «Радио 1».
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Награждение участников пройдет в Москве. В 2023 году в Фотоконкурсе приняли участие тысячи талантов. Всего на конкурс было направлено более 19 тысяч работ.
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Анастасия Хохлова