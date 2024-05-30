Очистные сооружения в Можайском округе обновят в будущем году

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Можайском городском округе в 2025 году модернизируют очистные сооружения. Об этом глава муниципалитета Денис Мордвинцев доложил во время рабочей встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Мы с вами, Денис Викторович, регулярно встречаемся с жителями Можайского городского округа и обсуждаем актуальные темы. Расскажите о самом главном, что беспокоит жителей – это водоснабжение, спорткомплекс, дороги, капитальный ремонт объектов здравоохранения, который мы ведём. Мы большое внимание уделяем отработке жалоб, предложений, вопросов, которые беспокоят жителей. Формат выездной администрации предполагает поездку именно в то место, где проблема стоит наиболее остро. Задача муниципальной и региональной власти – находить и предлагать оптимальные пути решения, будь то дорога, вода или другое направление. Прошу вас относиться к этому ещё более серьёзно», – обратился Воробьёв к главе городского округа.Мордвинцев рассказал, что в рамках масштабной модернизации системы водоснабжения планируют реконструировать более 100 км сетей. В 2026 году в муниципалитете также реконструируют 13 водозаборных узлов со строительством станции обезжелезивания.
«Мы обновили ВЗУ, но, когда вода идет по старым трубам, качество теряется. В этом году мы уже начали работы по сетям. Спасибо большое за поддержку, которую мы с вашей помощью получили на федеральном уровне. Из 194 км сетей холодного водоснабжения 107, то есть 55% сетей округа, будет заменено к ноябрю 2025 года. Это позволит качественно улучшить жизнь людей», – пояснил Мордвинцев.В планах также – модернизация городских очистных сооружений в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Сейчас их износ – более 80%.
«Наши сооружения 1974 года постройки, у них большой процент износа. Были жалобы от жителей на запахи и ливневые сбросы. Они будут законсервированы. Новые очистные, строящиеся по современной технологии, будут сданы в ноябре – декабре 2025 года. Мы уже приступили к работам. Это большой шаг для нашего городского округа», – сказал глава.По его оценке, положительные изменения почувствуют 30 тыс. жителей.
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