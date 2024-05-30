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Очистные сооружения в Можайском округе обновят в будущем году

30 мая 2024, 16:41
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Можайском городском округе в 2025 году модернизируют очистные сооружения. Об этом глава муниципалитета Денис Мордвинцев доложил во время рабочей встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Мы с вами, Денис Викторович, регулярно встречаемся с жителями Можайского городского округа и обсуждаем актуальные темы. Расскажите о самом главном, что беспокоит жителей – это водоснабжение, спорткомплекс, дороги, капитальный ремонт объектов здравоохранения, который мы ведём. Мы большое внимание уделяем отработке жалоб, предложений, вопросов, которые беспокоят жителей. Формат выездной администрации предполагает поездку именно в то место, где проблема стоит наиболее остро. Задача муниципальной и региональной власти – находить и предлагать оптимальные пути решения, будь то дорога, вода или другое направление. Прошу вас относиться к этому ещё более серьёзно», – обратился Воробьёв к главе городского округа.
Мордвинцев рассказал, что в рамках масштабной модернизации системы водоснабжения планируют реконструировать более 100 км сетей. В 2026 году в муниципалитете также реконструируют 13 водозаборных узлов со строительством станции обезжелезивания.


«Мы обновили ВЗУ, но, когда вода идет по старым трубам, качество теряется. В этом году мы уже начали работы по сетям. Спасибо большое за поддержку, которую мы с вашей помощью получили на федеральном уровне. Из 194 км сетей холодного водоснабжения 107, то есть 55% сетей округа, будет заменено к ноябрю 2025 года. Это позволит качественно улучшить жизнь людей», – пояснил Мордвинцев.
В планах также – модернизация городских очистных сооружений в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Сейчас их износ – более 80%.
«Наши сооружения 1974 года постройки, у них большой процент износа. Были жалобы от жителей на запахи и ливневые сбросы. Они будут законсервированы. Новые очистные, строящиеся по современной технологии, будут сданы в ноябре – декабре 2025 года. Мы уже приступили к работам. Это большой шаг для нашего городского округа», – сказал глава.
По его оценке, положительные изменения почувствуют 30 тыс. жителей.

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В Подмосковье отремонтировали искусственные неровности на дорогах
30 мая 2024, 16:41

Фото: пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На дорогах в пяти округах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности. Об этом сообщила пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонтные работы провели в городских округах Наро-Фоминск, Ступино, Долгопрудный, Жуковский и Павловский Посад.

«Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрёстках», — объяснили в пресс-службе.

Мониторинг состояния ​искусственных поверхностей проводится еженедельно, для комфортного и безопасного движения ​автовладельцев и пешеходов.

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В Солнечногорске спасатели помогли выбраться из погреба 74-летней пенсионерке
30 мая 2024, 16:21

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» подняли из погреба пенсионерку, которой стало плохо. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Инцидент произошел 29 мая в деревне Матросово Солнечногорского городского округа.

За помощью к спасателям обратились медики, которые не смогли самостоятельно вытащить пенсионерку.

«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли по указанному адресу. Чтобы достать женщину, спасатели воспользовались альпинистским снаряжением. Зафиксировав пострадавшую на жестких носилках, работники дежурной смены подняли ее наверх, где передали сотрудникам скорой помощи», — рассказал замначальника Сергей Яшин.

Стоит отметить, что медиков женщина вызвала самостоятельно.

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Андрей Соколов отметил мужественный поступок Заворотнюк
30 мая 2024, 16:10

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Советский и российский актёр и режиссёр театра и кино Андрей Соколов заявил, что актриса Анастасия Заворотнюк, выйдя из информационного поля в связи с болезнью, совершила очень мужественный поступок.
«Она для меня близкий человек, и это неотъемлемо. Пусть мы не часто общались, но мы сыграли в нескольких картинах вместе. Она была очень светлым человеком. И её поступок, что она сама сознательно и её близкие вышли из информационного поля и не стали делать шоу, о многом говорит о ней, как о мужественном человеке, как о женщине с большой буквы», — прокомментировал в беседе с RT Соколов.

Он добавил, что остро переживает смерть артистки, поскольку это большое горе.

Ранее актёр театра и кино Андрей Ургант заявлял о большой потере в связи со смертью актрисы Анастасии Заворотнюк. Он подчёркивал, что артистка была знаковой фигурой в искусстве.

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Волоколамская школьница победила в акции в честь Года семьи
30 мая 2024, 16:01

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Школьница из Волоколамска Мария Фролова победила в зональной акции «Любовь в моей жизни, в моей семье, в моём роду». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Акцию в рамках Года семьи провели благочиния и образовательные организации Одинцовского зонального объединения. Цель – воспитание детей на христианских принципах.
Акция охватила более 500 школьников и воспитанников детских садов из 10 муниципальных образований. Ребята представили на конкурс творческие работы в номинациях «фотография», «презентация «Моя родословная», «видеоролик о семье», «православный рисунок» и других. В финал вышли 87 работ.

Семиклассница Гимназии № 1 города Волоколамска Маша Фролова победила в старшей возрастной категории 5-7 классов. Награду она получила за работу «Мой храм» в номинации «фотография». Её руководителем при подготовке работы была библиотекарь гимназии Татьяна Чистова.
«В прошлом году я впервые посетила церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в селе Спирово. Я почувствовала святость этого места, захотелось фотографировать. Церковь мне нравится тем, что она создаёт настроение спокойной радости, умиротворения. Невольно забываешь о спешке и суете, которые были и будут за территорией храма», – поделилась Мария.
Церемония награждения победителей конкурса состоялась в Наро-Фоминске.

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#подмосковье
#московская область
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Температура в Дели побила все рекордные значения Индии
30 мая 2024, 15:53

Фото: iStock/StockByM

Температура воздуха в столице Индии достигла 52,3°C, что стало рекордом за всю историю Индии.
Как передают argumenti.ru со ссылкой на «phys.org», специалисты и учёные предупреждали о красном уровне опасности для Дели, население которого, по оценкам, составляет более 30 млн человек.

А российские учёные лаборатории геохимии углерода ГЕОХИ РАН совместно с ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН первыми в мире определили концентрации водорода в алмазах.

«Также была установлена связь концентрации водорода в алмазах с величиной поглощения спектра в ИК-излучении, что делает возможным теперь определять концентрации водорода с помощью экспрессного метода ИК-спектроскопии», — добавил в беседе с RT главный научный сотрудник лаборатории геохимии углерода ГЕОХИ РАН, доктор геолого-минералогических наук Феликс Каминский.

Ранее учёные Тольяттинского государственного университета и Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН установили, что перепады погоды могут усугубить состояние больных коронавирусом вплоть до летального исхода.

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На блогера Варламова* составлен протокол о дискредитации российской армии
30 мая 2024, 15:19

Фото: istockphoto/AMilkin

В отношении блогера и журналиста Ильи Варламова составлен административный протокол о дискредитации действий Вооружённых сил Российской Федерации. Документ зарегистрировал Тверской районный суд города Москвы.
Соответствующая информация опубликована на официальном портале столичных судов общей юрисдикции. Протокол составлен по первой части статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ»). Варламову* может грозить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Дата рассмотрения протокола пока не назначена.

Министерство юстиции РФ признало блогера иноагентом 23 марта 2023 года. Согласно данным ведомства, Варламов* распространял заведомо ложную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике. Блогер пытался добиться признания этого решения незаконным через суд, но потерпел неудачу.

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В Подмосковье в этом году по нацпроекту «Экология» рекультивируют шесть полигонов
30 мая 2024, 15:04

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области в рамках нацпроекта «Экология» в 2024 году планируют рекультивировать шесть полигонов ТКО. На эти целы выделено финансирование – более 20 млрд рублей, сообщил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
«Это полигоны «Егорьевский», «Сафоново» в Раменском, «Воловичи» в Коломне, «Лесная» в Серпухове, «Шатура» и «Непейно» в Дмитровском. Все они находятся в степени готовности свыше 50%. Более чем на 80% готовы «Сафоново», «Воловичи» и «Егорьевский». Все 39 полигонов в Подмосковье закрыты. С 2017 по 2023 год рекультивирован 21 из них», – напомнил депутат.
В ходе выездного заседания профильный комитет Мособлдумы посетил один из рекультивируемых полигонов ТКО – «Сафоново» в Раменском. Он работал с 1980 по 2012 годы. По словам Шапкина, на его рекультивацию выделено более 2 млрд рублей. Работы планируется завершить в конце сентября.

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#подмосковье
#московская область
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В Коломне готовность капремонта стадиона «Авангард» достигла 60%
30 мая 2024, 15:02

фото: пресс-служба строительного комплекса Московской области

Строительная готовность капремонта стадиона «Авангард» в Коломне достигла 60%. Об этом сообщила пресс-служба строительного комплекса Московской области.
Капительный ремонт проводится в рамках президентской программы.

«Общая площадь объекта составляет 4442 кв. м. На площадке сейчас более 65 рабочих и 10 единиц спецтехники, которые выполняют электромонтажные и инженерные работы, устройство перегородок, усиление фундаментов, штукатурку стен, устройство дренажа беговых дорожек. Идет подготовка к устройству нового футбольного поля», — подчеркнули в пресс-службе.

Полностью закончить капитальный ремонт и сдать здание стадиона в эксплуатацию планируется к 1 сентября текущего года.

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Стало известно о снижении смертности на дорогах России
30 мая 2024, 15:01

Фото: iStock/Bilanol

Начальник отдела дорожной деятельности департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Дмитрий Сафонов сообщил, что смертность на российских дорогах с 2017 года снизилась на 30%.
«Было принято решение — национальный проект «Безопасные и качественные дороги», в рамках него федеральный проект по безопасности дорожного движения, в который включили показатели по снижению смертности на дорогах. За счет налаженной работы с Госавтоинспекцией, с владельцами автомобильных дорог, к 2023 году добились снижения смертности на 30%», — приводят «Известия» слова Сафонова.

По его словам, такого результата удалось добиться в том числе благодаря увеличению количества камер на автодорогах и усилению контроля.

До этого специалисты рекомендовали заменить йод и зелёнку в автомобильной аптечке раствором «Бетадин» или хлоргексидином.

«В остановке даже сильного кровотечения помогут кровоостанавливающие салфетки. Они упакованы в стерильные пакеты и содержат антибактериальную и анестетическую пропитку, что делает их гораздо эффективнее марли, ваты и других аналогичных средств», — прокомментировали в беседе с RT эксперты.

Ранее генерал-майор полиции, заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Панарьин сообщал о масштабной социальной программе по профилактике ДТП с превышением скоростного режима, которую запустят в 40 регионах страны.

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