Одни из самых ядовитых змей в мире пугают туристов на Филиппинах

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Российские туристы отказываются от отдыха на Филиппинах из-за морских змей — одних из самых ядовитых в мире. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отдыхающие, как отмечается, стали чаще делать выбор в пользу бассейнов при отелях вместо купания в океане.
По информации издания, подводные змеи, укус которых смертельно опасен для человека, плавают на дне и закапываются в песок, из-за чего можно случайно наступить на них и быть укушенным.
Туроператоры подтвердили, что клиенты отказываются от путевок из-за боязни повстречать опасную живность, однако чаще агенты сразу предупреждают о таких вещах, после чего туристы сразу делают выбор в пользу другого отдыха.
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«При этом змея иногда выбирается на поверхность и еще больше кошмарит отдыхающих: она быстро плавает и, как правило, неожиданно появляется возле дайверов. Самцы змей могут агрессивно вести себя во время спаривания», — сказано в материале.
Туроператоры подтвердили, что клиенты отказываются от путевок из-за боязни повстречать опасную живность, однако чаще агенты сразу предупреждают о таких вещах, после чего туристы сразу делают выбор в пользу другого отдыха.
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Данил Пономарев