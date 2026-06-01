Однояйцевых девочек-четверняшек выписали из больницы в Петербурге
В Санкт-Петербурге из роддома выписали уникальных однояйцевых четверняшек. Все четыре девочки здоровы, набрали необходимый вес и готовы отправиться домой вместе с родителями, пишет РИА Новости.
Семье уже оформили все положенные многодетным выплаты и пособия. Кроме того, город сделал родителям дополнительный подарок — ключи от автомобиля.
Уникальность случая подтверждается статистикой: вероятность рождения монохориальной (однояйцевой) четверни оценивается как один на 15,5 миллионов родов. Девочки появились на свет на 32-й неделе беременности в роддоме №17. По данным медучреждения, это первый подобный случай в истории России. Об этом сообщалось 5 апреля.
Вес каждой из новорождённых составил от 1,36 до 1,64 килограмма, рост — от 37 до 41 сантиметра. Врачи называют такие показатели отличными для этого срока. Благополучный исход обеспечили правильное ведение беременности и высокий профессионализм персонала. Сразу после рождения каждую из четырёх сестёр приняла отдельная бригада неонатологов и медсестёр, что позволило обеспечить бережный уход с первых секунд жизни.
