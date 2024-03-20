Огнеборцы «Мособлпожспас» провели тренировку по тушению пожара на военном аэродроме

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
«Прибыв на место происшествия, огнеборцы сформировали звенья газодымозащитной службы, провели разведку и спасли условного пострадавшего, которого вывели на свежий воздух. Совместными усилиями условное возгорание было оперативно ликвидировано в кратчайшие сроки, а поставленные задачи были выполнены в полном объеме. В ходе занятий специалисты отработали навыки тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в условиях сильного задымления и ограниченной видимости. Всего в учениях было задействовано более 15 человек и 5 единиц техники», — рассказал замначальника Николай Рябцев.
Читайте также:
Подмосковные спасатели вызволили из запертой квартиры мужчину с инсультом
Спасатели провели противопожарные рейды в Подмосковье
В Подмосковье прошла общеобластная тренировка по эвакуации