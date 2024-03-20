Подмосковные спасатели вызволили из запертой квартиры мужчину с инсультом

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
49-летнему тяжелобольному мужчине, оказавшемуся запертым в собственной квартире, помогли спасатели, инцидент произошёл в посёлке Мишеронский городского округа Шатура, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
За помощью к спасателям обратились родственники мужчины. Они рассказали, что он уже несколько дней не берёт трубку и не отвечает на звонки и стук в дверь. Выяснилось также, что мужчина недавно перенёс инсульт, поэтому есть все основания опасаться за состояние его здоровья.
Спасатели перенесли мужчину в машину скорой помощи, и его оперативно доставили в больницу.
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«Прибыв на место, спасатели в присутствии полицейских вскрыли дверь в квартиру и обнаружили, что мужчина лежит на кровати. Он был в крайне тяжёлом состоянии и нуждался в экстренной медицинской помощи», — говорится в сообщении.
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Лев Каштанов