Ограбление Лувра связали с жадностью французов

23 октября 2025, 19:55

Никас Сафронов: Лувр смогли ограбить из-за жадности руководства музея

Никас Сафронов (Фото: Телеграм/nikas_safronov)

Российский художник Никас Сафронов отреагировал на новость об ограблении Лувра в Париже. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», ценные экспонаты смогли похитить из-за жадности французов, отвечавших за безопасность музея.





Сафронов считает, что этого происшествия можно было бы избежать при должной охране, однако руководство не выделило на нее необходимых средств.

«Глупость и жадность их сгубила. Французы жалеют [деньги] на все, для себя не жалеют, а на Лувр пожалели. Потеряли очень много, важное культурное наследие», — высказался художник.

«Какие-то работяги украли, они даже не знали, что это корона, не содрали ценный камень», — отметил портретист.