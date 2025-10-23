Ограбление Лувра связали с жадностью французов
Никас Сафронов: Лувр смогли ограбить из-за жадности руководства музея
Российский художник Никас Сафронов отреагировал на новость об ограблении Лувра в Париже. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», ценные экспонаты смогли похитить из-за жадности французов, отвечавших за безопасность музея.
Сафронов считает, что этого происшествия можно было бы избежать при должной охране, однако руководство не выделило на нее необходимых средств.
«Глупость и жадность их сгубила. Французы жалеют [деньги] на все, для себя не жалеют, а на Лувр пожалели. Потеряли очень много, важное культурное наследие», — высказался художник.Он также предположил, что грабители были дилетантами, которые даже не знали, что именно похищают, и придумали примитивный план, который сработал.
«Какие-то работяги украли, они даже не знали, что это корона, не содрали ценный камень», — отметил портретист.Ранее искусствовед, креативный продюсер Ксения Новохатько в беседе с «Радио 1» заявила, что кражу из Лувра могли совершать по заказу фанатиков.