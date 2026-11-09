Российский турист умер от пули в ЮАР
Российского туриста застрелили во время ограбления в ЮАР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в стране.
Как уточнили в дипмиссии, мужчина получил огнестрельные ранения и скончался на месте, несмотря на усилия прибывших на место медиков. Вскоре его тело доставили в морг.
По данным портала Citizen, на российских туристов напали 5 ноября в районе населенного пункта Экандустрия в провинции Гаутенг. В тот день они направлялись в сторону заповедника Крюгера.
Сначала преступники повредили шины их автомобиля — это вынудило туристов остановиться. Когда россияне пытались заменить колесо, на них набросились с оружием и отобрали личные вещи. Перед тем как скрыться, злоумышленники выстрелили в водителя. Сейчас в связи с трагедией ведется расследование.
Ранее сообщалось, что спустя 12 часов после стрельбы в польском городе Краков полиция задержала на улице неуравновешенного мужчину с ножом.
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