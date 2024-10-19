Охота на «оборотней в погонах»: как умер экс-глава ФМС Ромодановский и что о нем говорят в Госдуме

Фото: Риа Новости/ Екатерина Штукина
В ночь с 17 на 18 октября умер директор Федеральной миграционной службы России с 2005 по 2016 год Константин Ромодановский. У государственного деятеля не выдержало сердце.
Константин Ромодановский работал на государственной службе больше двадцати лет. Самым его громким делом была охота на «банду оборотней в погонах».
Первый раз фраза «оборотни в погонах» прозвучала 23 июня 2003 года на российском федеральном канале и с тех пор стала крылатой. Тогда же глава МВД России Борис Грызлов сказал, что на территории страны будет проводиться масштабная операция, целью которой будет выявить правоохранителей, берущих взятки.
Утром 23 июня 300 сотрудников СБ МВД, ФСБ и Генпрокуратуры провели пятьдесят обысков и арестовали семь человек.
После проведения серии задержаний сотрудники обнаружили участок земли площадью два гектара — на нем подозреваемые во взяточничестве сотрудники возвели пять особняков. Также было найдено большое количество незарегистрированного оружия, сумма близкая к восьми миллионам долларов США и «черная бухгалтерия». Всего на преступной схеме госслужащие заработали десять миллионов долларов.
Подавляющее большинство задержанных были из числа работников Московского уголовного розыска (МУР). Главным обвиняемым же в деле о взяточничестве стал бывший генерал-лейтенант МЧС Владимир Ганеев.
Под командованием Ганеева была организована преступная группировка,вымогавшая денежные средства у коммерсантов — в случае отказа потерпевшим угрожали избиением и привлечением к уголовной ответственности за выдуманные преступления.
За период действия преступной схемы «оборотни в погонах» убили несколько крупных бизнесменов. Благодаря своему служебному положению и участию в противозаконной деятельности Ганеев заработал 780 миллионов долларов.
Преступники также фальсифицировали уголовные дела против невиновных людей, подбрасывали им наркотические вещества и оружие. Все для того, чтобы улучшить показатели раскрываемости и продвинуться по карьерной лестнице.
Владимир Ганеев был лишен свободы на 20 лет и получил штраф в размере 100 тысяч рублей. В 2014 году его отпустили из колонии из-за ухудшения здоровья.
Фото: Риа Новости/ Нина Зотина
Получается, именно Ромодановский встал у истоков одной из самых громких в России операций с целью задержания преступников в рядах правоохранителей.
По предположениям у Константина Ромодановского не выдержало сердце. Некоторые источники сообщают, что чиновник ушел из жизни из-за обострения хронического заболевания, другие — что бывший глава ГУСБ МВД упал с лестницы в своем доме в Подмосковье.
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«Оборотни в погонах» или как госслужащие заработали более 700 миллионов долларов на преступной схеме
Первый раз фраза «оборотни в погонах» прозвучала 23 июня 2003 года на российском федеральном канале и с тех пор стала крылатой. Тогда же глава МВД России Борис Грызлов сказал, что на территории страны будет проводиться масштабная операция, целью которой будет выявить правоохранителей, берущих взятки.
Утром 23 июня 300 сотрудников СБ МВД, ФСБ и Генпрокуратуры провели пятьдесят обысков и арестовали семь человек.
После проведения серии задержаний сотрудники обнаружили участок земли площадью два гектара — на нем подозреваемые во взяточничестве сотрудники возвели пять особняков. Также было найдено большое количество незарегистрированного оружия, сумма близкая к восьми миллионам долларов США и «черная бухгалтерия». Всего на преступной схеме госслужащие заработали десять миллионов долларов.
Подавляющее большинство задержанных были из числа работников Московского уголовного розыска (МУР). Главным обвиняемым же в деле о взяточничестве стал бывший генерал-лейтенант МЧС Владимир Ганеев.
Под командованием Ганеева была организована преступная группировка,вымогавшая денежные средства у коммерсантов — в случае отказа потерпевшим угрожали избиением и привлечением к уголовной ответственности за выдуманные преступления.
За период действия преступной схемы «оборотни в погонах» убили несколько крупных бизнесменов. Благодаря своему служебному положению и участию в противозаконной деятельности Ганеев заработал 780 миллионов долларов.
Преступники также фальсифицировали уголовные дела против невиновных людей, подбрасывали им наркотические вещества и оружие. Все для того, чтобы улучшить показатели раскрываемости и продвинуться по карьерной лестнице.
Владимир Ганеев был лишен свободы на 20 лет и получил штраф в размере 100 тысяч рублей. В 2014 году его отпустили из колонии из-за ухудшения здоровья.
Фото: Риа Новости/ Нина Зотина
Ромодановский и оборотни в погонахКогда Константин Ромодановский встал во главе ГУСБ МВД, он инициировал проверки в региональных УСБ. Он выдал распоряжение проверить высокопоставленных руководителей милиции.
Получается, именно Ромодановский встал у истоков одной из самых громких в России операций с целью задержания преступников в рядах правоохранителей.
Смерть госслужащего Константина РомодановскогоВ ночь с 17 на 18 октября чиновник умер. Он не дожил тринадцать дней до своего 68-летия.
«Не могу в это поверить. Только на прошлой неделе разговаривал с ним. Был полон сил и планов. Искренне соболезную всем близким, друзьям и соратникам Константина Олеговича. Его уход — огромная утрата», — выразил соболезнования в своих социальных сетях депутат Государственной думы Александр Хинштейн.
По предположениям у Константина Ромодановского не выдержало сердце. Некоторые источники сообщают, что чиновник ушел из жизни из-за обострения хронического заболевания, другие — что бывший глава ГУСБ МВД упал с лестницы в своем доме в Подмосковье.
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Ольга Енгалычева