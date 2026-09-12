В Бурятии отец выстрелил в сына из ружья, когда пытался спасти его от медведя

12 сентября 2026, 06:26

РИА Новости: В Бурятии отец пытался отпугнуть медведя и ранил своего сына из ружья

Фото: iStock/IndiaUniform

В Бурятии мужчина ранил своего сына из ружья, когда пытался отпугнуть медведя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Джидинского района.