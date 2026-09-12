В Бурятии отец выстрелил в сына из ружья, когда пытался спасти его от медведя
В Бурятии мужчина ранил своего сына из ружья, когда пытался отпугнуть медведя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Джидинского района.
Согласно материалу, инцидент произошёл в пятницу вечером на животноводческой стоянке недалеко от села Инзагатуй. Сын выгонял овец из леса, когда на него напал медведь. Молодой человек позвал на помощь. Отец тут же выбежал на зов, прихватив с собой ружьё, и начал стрелять.
Мужчина надеялся, что выстрелы отпугнут хищника, но его сын стоял в том же направлении, что и огромный зверь — и в результате получил случайное ранение в ногу. Пострадавшего увезли в больницу на скорой помощи и оперативно прооперировали. В настоящий момент он находится под присмотром медиков в состоянии средней степени тяжести.
Читайте также: