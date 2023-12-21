«Оказывалось давление»: вышла финальная серия «Слова пацана», почему пересняли

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21 декабря в онлайн-кинотеатрах Wink и Start вышла последняя серия сериала «Слово пацана». До этого создатели сериала приняли решение о пересъемке финальных эпизодов, однако многие уже успели посмотреть слитые в сеть завершающие серии. Редакция «Радио 1» расскажет, какие изменения внесли в финал создатели фильма и почему решили переснять картину.
Кто слил «Слово пацана» в сеть
За несколько дней до официального выхода седьмой серии сериала «Слово пацана» в Интернет были слиты две заключительные серии. В эпизодах периодически пропадал звук, голоса артистов были заменены, а в углу экрана виднелась надпись DEMO.
«Кто слил, тот чушпан», — заявил актер Иван Янковский, исполнивший роль Вовы Адидаса.
«Слово пацана» пересняли
Вскоре после слива финальных серий сериала, появилась информация о том, что последние серии будут пересняты. Слухи появились после того, как в Ярославле, где проходили съемки «Слово пацана», вновь появилась съемочная группа. Однако создатели фильма вскоре опровергли информацию о пересъемке и заявили, что доснимали эпизоды, что было запланировано заранее.
Что рассказали авторы «Слова пацана» о сериале
Авторы сериала прежде выступили с заявлением о том, что финальные серии сериала все же были пересняты, а тех, кто уже успел посмотреть неофициальные версии фильма, им жаль. Свое обращение к аудитории режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев разместили в своих телеграм-каналах.
«На кухню ресторана забежал какой-то человек, схватил сырые продукты, непочищенный картофель, грязную морковь, недожаренное мясо и вынес это людям и говорит: «Это вот оно, это блюдо». Это не так. Это не готово», — заявил Жора Крыжовников.
Как изменили финал «Слова пацана»
По словам создателей сериала, финальные серии были пересняты задолго до их слива в сеть. Крыжовников и Золотарев сообщили, что приняли решение о внесении изменений в середине третьей серии. Они также рассказали, что хотят иначе закончить историю, и сделать ее эмоциональнее.
«Мы с Андреем переписали эти серии, пришли (к продюсерам-прим.ред.), убедили, получили допфинансирование для того, чтобы восьмая серия была круче, эмоциональнее, острее, чем то, что у нас получилось», — рассказал Крыжовников.
Он также добавил, что авторы сериала пересняли последние серии по собственной инициативе.
«Если бы на нас оказывалось давление и кому-то что-то не нравилось в том, что мы сделали, там скорее бы вырезали, а не переснимали», — заключил режиссер.
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Чем восьмая серия отличалась от слитой в сеть
В слитом в сеть варианте Вова Адидас погибает на руках у своей возлюбленной после ножевого ранения, которое ему нанес незнакомец.
Также в первоначальной версии Марат вступает в драку с Пальто, который в конце фильма оказывается в тюрьме для несовершеннолетних.
Чем закончился сериал «Слово пацана»
В последней серии проекта Вова Адидас погибает от пули милиционера Ильдара во время попытки побега. Марат лицом к лицу встретился с насильником Айгуль и избил его. Мать Пальто продолжает проходить лечение в психиатрической больнице.
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Анастасия Крестьянова