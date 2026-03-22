В Оренбургской области при столкновении двух машин погиб человек, пятеро пострадали
В Оренбургской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб один человек, ещё пятеро пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Авария произошла в Оренбургском районе на 701-м километре дороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном. По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Kalina.
От удара водитель «Калины» скончался на месте. Пассажир этой же машины, а также водитель и трое пассажиров Hyundai пострадали. Серьезность их ранений в материале не указывается, однако подчеркивается, что всех людей госпитализировали. На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства трагедии.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Москве на МЦД-4 подросток погиб на крыше электропоезда. Предварительно, парень занимался зацепингом.
Читайте также: