Парень изнасиловал девушку после знакомства в ночном клубе и выплатил ей полмиллиона рублей
Молодой человек изнасиловал девушку после знакомства в ночном клубе Петропавловска-Камчатского. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент произошел после того, как 26-летний мужчина предложил подвезти новую знакомую до дома. Проводив ее до подъезда, он вошел внутрь вместе с жертвой и совершил над ней насильственные действия.
Пострадавшая смогла оправиться от шока только к утру и тогда же обратилась в правоохранительные органы.
Несмотря на то, что обвиняемый не признал свою вину, он выплатил потерпевшей компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Суд также назначил насильнику наказание в виде трех лет колонии общего режима.
