Омбудсмен Ярославская посоветовала выбирать для детей государственные сады

10 февраля 2026, 20:08

Фото: iStock/nilimage

Родителям необходимо отдавать детей только в государственные детские сады, где осуществляется строгий контроль за безопасностью пребывания малышей. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.





Напомним, в частном саду сети учреждений «Френдли сити» в Коммунарке воспитатель силой укладывала ребенка спать. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.





«Только в государственных образовательных организациях разработаны все нормативы и алгоритмы по безопасности пребывания детей. Там государство несет ответственность», — пояснила Ярославская в беседе с Москвой 24.