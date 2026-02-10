СК проверит детский сад в Подмосковье по факту жестокого обращения с детьми
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку частного детского сада в московской Коммунарке. Поводом стала публикация Telegram-канала Baza о жестком обращении с детьми.
Сообщалось, что одна из воспитательниц пыталась «успокоить» ребенка перед сном, прижимая его к кровати всем телом. После появления видеозаписи родители заявили о синяках и ссадинах у воспитанников, что стало основанием для процессуальной проверки.
В сети Friendly Preschool, куда входит учреждение, заявили, что оперативно отреагировали на инцидент и сами распространили запись. Представители организации подчеркнули, что сотрудницу принимали на работу после необходимых проверок, включая тестирование на полиграфе, и ранее претензий к ее профессиональным качествам не возникало.
Трудовой договор с воспитательницей расторгли в день публикации видео. При этом в детском саду утверждают, что часть родителей якобы выступает за ее возвращение.
