СК проверит детский сад в Подмосковье по факту жестокого обращения с детьми

10 февраля 2026, 12:28

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку частного детского сада в московской Коммунарке. Поводом стала публикация Telegram-канала Baza о жестком обращении с детьми.