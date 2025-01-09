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«Он был весь синий и не дышал»: как девятилетний мальчик спас двоих детей, которых чуть не унесло течением ледяной реки

Фото: istockphoto / Петр Ткаченко

Фото: istockphoto / Петр Ткаченко

В Залесовском районе Алтайского края 5-летняя девочка и её 4-летний брат едва не погибли в опасной реке. Младшего ребёнка унесло сильным течением, и он уже не подавал признаков жизни. Спасением для малышей стал 9-летний Егор Усольцев, который, несмотря на свой юный возраст, сумел вытащить их из воды. Подробности расскажет «Радио 1».

Унесло по течению


Происшествие случилось 29 сентября 2023 года в селе Черемушкино Залесовского района. Брат с сестрой играли с другими детьми, но решили подойти к реке, чтобы помыть руки. Спускаясь по тропинке, они потеряли равновесие и упали в воду.



Жители села называют поворот реки Талицы гиблым местом. За последние годы в этом месте утонуло более пяти человек.

Услышав крики, 9-летний Егор, не раздумывая, бросился вниз, пока девочки, которые остались на берегу и звали на помощь.

Пятилетняя девочка успела схватиться за куст, и Егор вытащил её из воды первой. В это время её младшего брата сильно унесло течением, и он поплыл по реке лицом вниз. Маленький спасатель пробежал вдоль берега около 200 метров, а затем прыгнул с мостика прямо в реку. Он схватил тонущего ребенка за капюшон и начал тянуть его к берегу. Несмотря на сильное течение, Егору удалось вытащить мальчика на сушу.

«Я на колесо встал, увидел девочку, за руку потянул ее и вытащил. Мальчик уже вниз головой плыл. Я бежал по берегу, и только на мостике его выхватил, за плечи тянул вверх. Он уже был без сознания, я знал, что он сильно нахлебался воды», — рассказал Егор.

Егор Усольцев (фото: кадр из репортажа «Россия 1»)

Уже не дышал


На помощь пришла Татьянка Камко, одна из соседок.

«Мой муж Иван подбежал с улицы и крикнул: "Кто-то тонет!". Я в испуге бежала к реке, мчалась, быстрее автомобиля, оставив на плите варившиеся овощи. Подбежала, увидела, что Егор тащит за капюшон маленького мальчика, кричит с плачем: "Помогите! Он умер". Там после мостика уже было мелко, но большое течение», — рассказала она.

Татьяна не раздумывая спрыгнула с мостика и вместе с Егором помогла малышу выбраться на берег.

«Он был весь синий, а ушки даже фиолетовыми, не дышал, тело было обмягшим, я тоже думала, что умер, но все равно стала делать искусственное дыхание. Муж помогал давить на животик, потом я переворачивала ребенка на бок, из мальчика выходила жидкость, его сестренка кричала: "Спасите братика, помогите чем-нибудь!"», — вспоминает женщина.

В молодости Татьяна изучала медицину и навыки оказания первой помощи вспомнились ей сами собой.

Через пятнадцать минут после реанимационных действий ребёнок, который казался мёртвым, начал стонать и дышать. Его щёки порозовели. Татьяна рассказала, что пока Иван ехал за скорой помощью, она сняла мокрую одежду с ребёнка и завернула его в сухое. Девятилетний Егор, который тоже был весь мокрый, предложил четырёхлетнему малышу свою сухую куртку и рубашку.

Татьяна Камко и Егор Усольцев (фото: кадр из репортажа «Россия 1»)

Недавно научился плавать


«Сын пришел домой по пояс мокрый, без куртки, без кофты, в чужих галошах. Сам какой-то бешенный, испуганный, слезы на глазах от стресса. Спрашиваю – что случилось? Когда он рассказал в нескольких словах, я обомлела, он ведь сам плавать недавно научился, но, не раздумывая, прыгнул. А мне сказал: "Ну, а как, мама, я ведь там один пацан был, остальные девчонки"», — рассказала мама Егора Татьяна Усольцева.
Татьяна рассказала, что младший сын — поздний ребенок, она родила его в 43 года, а старшему сыну Алексею уже 30. Её муж Лёша работает вахтовым методом, а старший сын живет отдельно со своей семьей. Поэтому Егор является главным помощником по дому: помогает в огороде и даже топит баню. Мать добавила, что он очень добрый и впечатлительный ребенок.
«Ты поступил как настоящий мужик!», — сказал отец мальчика.
Егора похвалил и его старший брат, сказав, что он молодец.

«Я горжусь своим ребенком. Мы думали, что он еще маленький, а он оказался настоящим мужчиной, как сказал папа», ─ сказала Усольцева.

Татьяна Усольцева (фото: кадр из репортажа «Россия 1»)

Нежеланная популярность


Татьяна рассказала, что её сыну очень неловко из-за внезапно обрушившейся на него славы героя.
«К нему подходят и взрослые, и дети, хвалят, а он зажимается», — сказала она.

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Клиническая смерть


Одна из сотрудниц скорой помощи сообщила, что в медицинской карте почти утонувшего ребёнка есть запись о наступлении клинической смерти. Счёт был буквально на минуты.

«И бабушка, и мама братика с сестренкой ко мне лично подходили, говорили "спасибо". Они были растерянны, такое ощущение, что еще не отошли от стресса», — рассказала Татьянка Камко.

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Подмосковные ветеринары объяснили, почему детёнышей собак называют щенками
09 января 2025, 22:31

Фото: iStock / WebSubstance

Щенки, в отличие от детёнышей других видов животных, носят неочевидное название. В пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, откуда оно взялось, и почему не употребляется, например, слово «собачонок».
«По мнению экспертов, слово «щенок» происходит от древнерусского слова «щеня», которое употреблялось на Руси с XI века. Щеней называли детёнышей не только собак, но и других животных. Корень «щен» буквально обозначает «дитя». Он образован от одной и той же общеславянской основы со словом «зачать», – рассказали в пресс-службе.
В региональном Минсельхозпроде предупредили, что приобретать четвероногого друга лучше в проверенных местах. После покупки специалисты подмосковной Госветслужбы рекомендуют обратиться к ветеринарам.

Записаться на приём можно на сайте региональных госуслуг или по телефону единого колл-центра по вопросам ветеринарии: 7 (495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 21:00.

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#московская область
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Полноценный сон и компрессы: врач поделилась советом, как вернуть коже свежий вид после праздников
09 января 2025, 22:27

Фото: iStock/brizmaker

Новогодние праздники — это время веселья, встреч с друзьями и семейных застолий. Однако бессонные ночи могут негативно сказаться на состоянии кожи. О том, как вернуть здоровый вид лицу рассказала заведующий консультативно-диагностическим отделением Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Татьяна Макаревич.
Когда организму не хватает отдыха, он вырабатывает меньше коллагена и эластина — белков, отвечающих за упругость и молодость кожи. В результате кожа становится сухой и обезвоженной, появляются темные круги под глазами, отеки и тусклый цвет лица. Чтобы вернуть коже свежий и отдохнувший вид после новогодних каникул, можно воспользоваться несколькими простыми, но эффективными способами:

  • умываться прохладной водой, избегая агрессивных средств;
  • наносить легкий увлажняющий крем;
  • прикладывать холодный компресс на 10–15 минут (можно использовать замороженный отвар ромашки) для снятия отеков;
  • применять быстро действующие охлаждающие и подтягивающие маски для придания свежести лицу;
  • обеспечивать себе полноценный сон;
  • ограничивать потребление алкоголя и кофеина, так как они способствуют обезвоживанию организма.
«Однако, если наблюдаются частые и выраженные отеки, важно проконсультироваться со специалистом, чтобы исключить возможные сопутствующие заболевания», — отметила врач.

Прежде врач-диетолог Алена Капустина рассказала, как избавиться от лишнего веча после продолжительных выходных. По ее словам, начинать стоит с утренней зарядки, постепенно увеличивая ее интенсивность. Она также подчеркнула, что для похудения важно уменьшить размеры порций и заменить высококалорийные продукты на овощи, фрукты и источники белка.

Капустина рекомендовала пить больше воды, так как она способствует ускорению метаболизма и помогает выводить токсины из организма. Она советует питаться 5–6 раз в день небольшими порциями, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови и избегать переедания. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Жителей Подмосковья предупредили о мошеннических вакансиях
09 января 2025, 22:19

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В сфере трудоустройства, как и во многих других, соискателей могут поджидать мошенники. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Если вам предлагают высокую зарплату за простую работу без требований к опыту и образованию, скорее всего, это ловушка. Вместо трудоустройства вы рискуете потерять деньги или стать соучастником преступления. Главный сигнал – если работодатель просит у вас деньги. Рекрутёры могут предложить приобрести рабочий аккаунт, оплатить налог с дохода, вложиться в обучение, купить доступ к эксклюзивным вакансиям, сдать платный экзамен или внести залог за сырьё. Это распространённая практика аферистов», – подчеркнули в ведомстве.
Помимо этого, нельзя переходить по ссылкам от незнакомцев и загружать по их просьбе приложения, даже если они представляются работодателями.
«Иногда во время видеособеседования злоумышленники просят показать банковскую карту для «зачисления зарплаты». Взглянув на неё, они могут увидеть секретный код и попытаться списать деньги. Не показывайте экран телефона или карту во время собеседования. Настройте гаджет так, чтобы СМС и пуш-уведомления не отображались на экране», – добавили в подмосковном ГУРБ.
Часто мошенники охотятся за персональными данными граждан. На фиктивном собеседовании они просят соискателя заполнить анкету, указать номер и серию паспорта, СНИЛС, ИНН, номер мобильного телефона, адрес и другую информацию. Затем они сами набирают онлайн-займы по документам человека или продают его данные другим преступникам.

Чтобы проверить работодателя, нужно для начала следует изучить его сайт. Некачественный дизайн, ошибки и неработающие страницы – признаки мошенников.

Также стоит проверить компанию в госреестрах, убедиться, что указанный ИНН существует и соответствует зарегистрированной компании. Нелишне и обратить внимание на дату регистрации: слишком новые фирмы могут быть рискованными.

Чтобы избежать проблем с выплатами зарплаты, можно проверить наличие судебных исков. Для этого лучше использовать сервис «Федресурс». Он позволит убедиться, что никто не подал на организацию в суд за долги.

Найти фирму также можно в «Списке недобросовестных работодателей» на сайте Роструда, выбрав нужный регион.

Кроме того, ни в коем случае нельзя соглашаться на работу без трудового или гражданско-правового договора. Это затруднит защиту прав работника.

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#сотрудники
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Названы минусы чехлов для кузова автомобиля
Эксперт Трушкова: чехлы для кузова могут привести к коррозии и царапинам
09 января 2025, 22:03

Фото: iStock/djedzura

Чехлы для кузова — полезный аксессуар для защиты автомобиля в различных условиях, но они могут привести к коррозии, царапинам и потертостям. Об этом заявила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. По ее словам, использовать чехлы стоит лишь тем, кто оставляет свою машину на улице, а не в гараже.
«Неправильное использование или плохо подобранный автомобильный чехол может привести к образованию конденсата, что вызовет коррозию на кузове. Если материал чехла некачественный, он способен царапать краску. Также незакрепленный чехол может трепаться на ветру и протирать тем самым краску», — сказала Трушкова в беседе с «Газетой.Ru»
В то же время в «СберАвто» поделились другими советами для автомобилистов в холодное время года. В разговоре с RT эксперты перечислили, что нужно проверить в первую очередь перед зимним путешествием на машине — глубину протектора шин, уровень заряда аккумулятора, тормозную систему, уровень антифриза и омывающей жидкости, а также работоспособность фар.
«Зимой важно учитывать погодные условия и особенности маршрута: посмотреть прогноз погоды, чтобы быть готовым к возможным осадкам или гололеду. Зная о непогоде заранее, можно выбрать более безопасный маршрут и определить лучшее время для выезда», — посоветовали в компании.
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Стало известно, какие квартиры стали чаще выбирать
В Москве стали чаще выбирать квартиры с гардеробными и кладовками
09 января 2025, 21:47

Фото: istockphoto/Rawpixel

В Москве стали чаще выбирать квартиры с гардеробными комнатами, кладовками, вторым санузлом и мастер-спальней — 23%, 15%, 12% и 9% соответственно. К таким выводам пришло исследование компании «Самолет». Также отмечается, что выросла популярность квартир с дополнительными розетками на балконе и нишей под стиральную машину.
Самый распространенный способ покупки квартиры — ипотека, ее выбрали 64% респондентов, сообщают «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.
«Остальные варианты следуют с большим отрывом — так, купить недвижимость за наличные планирует каждый пятый респондент (20%), а оформить рассрочку хочет только каждый шестой (16%)», — говорится в материале.
В то же время риелтор Константин Барсуков рассказал о трех вариантах инвестиций в недвижимость. В беседе с Общественной Службой Новостей он сперва отметил покупку квартиру по низкой цене с последующей перепродажей, затем — покупку, ремонт и продажу, а также — покупку для последующей сдачи в аренду. Наиболее востребованным он назвал последний вариант.
«Если бы я занимался таким видом инвестиций, я бы положил деньги на накопительный счет с доходностью 18-19%, чтобы в любой момент их снять. Смотрел бы на рынок, мониторил квартиры. Если бы увидел, что цены начинают расти, то купил бы. Таким образом, использовал бы стратегию в ожидании выгодного момента», — пояснил эксперт.
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Сервис вывоза ненужных вещей обслужил в праздники более 100 жителей Подмосковья
09 января 2025, 21:41

Фото: iStock / Smithore

В Московской области в новогодние каникулы сервис по вывозу ненужных вещей на региональном портале госуслуг и специализированная компания «Экотакси» отработали более 100 заявок от жителей.
Об этом сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
«Новый сервис вывозит крупногабаритную мебель оперативно и просто. Ещё одно его преимущество – круглосуточная работа. Для удобства жителей мы создали и интерактивную карту, где по геолокации также можно найти и ближайший пункт приёма алюминия, пластика и текстиля», – отметил Мурашов.
Как сообщили в пресс-службе Минчистоты, в топ популярных предметов вывоза вошли бытовая техника, чугунные ванны, матрасы и диваны. Больше всего запросов поступило из городских округов Подольск, Чехов, Егорьевск и Раменское.

Услуга по вывозу старых бытовых предметов становится всё более популярной среди жителей региона. Воспользоваться сервисом можно на РПГУ. Для оформления заявки нужно выбрать подлежащий вывозу объект, указать адрес, удобную дату, время и контактный телефон, а затем дождаться обратной связи от специалистов для подтверждения заявки.

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#московская область
#подмосковье
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Украинки бегут из Дании на родину, опасаясь, что у них отнимут детей
09 января 2025, 20:41

Фото: iStock/fizkes

Несколько гражданок Украины бежали из Дании на родину, опасаясь, что датские спецслужбы отберут у них детей. Об этом сообщает телерадиокомпания DR, ссылаясь на некоммерческую организацию Bevar Ukraine («Сохрани Украину»).
Представители организации подчеркнули, что им известно о шести женщинах, которые бежали из Дании на Украину, опасаясь, что их дети будут воспитаны вне семьи.

Отмечается, что одной из главных причин бегства украинок стали трудности, которые у них возникли в общении с датскими властями. Соцслужбы для этой цели использовали онлайн-переводчик.

Член правления Bevar Ukraine Андрей Кузьмин отметил, что матери принимают решение покинуть страну, если видят риск того, что их детей могут забрать, но не понимают, почему так происходит.

В частности, одна из женщин, покинувших Данию, заявила, что лучше быть с детьми в Киеве, чем в Копенгагене без них.

Случаи использования переводчика Google в общении между беженками из Украины и сотрудниками соцслужб были зафиксированы в трёх коммунах Дании. Такие методы общения затрудняют понимание, поэтому министры социальных дел и цифровизации страны проведут совещание, где обсудят эту проблему.

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#семьи
#страны
#google
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Серьёзных нарушений в работе электросетей Подмосковья в праздничные дни не было
09 января 2025, 20:02

Фото: пресс-служба Мособлэнерго

Значительных перебоев в электроснабжении потребителей Подмосковья в период новогодних праздников не зафиксировано. Оборудование энергосетевых компаний работало штатно, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«С 28 декабря 2024 года по 9 января 2025-го сотрудники компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» работали в режиме повышенной готовности. На дежурстве находились 657 бригад из 3 тыс. 223 работников. Для оперативного проведения необходимых работ энергетики подготовили 2 тыс. 867 единиц спецтехники, в том числе 279 передвижных дизельных электростанций», – отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба Мособлэнерго

Перед новогодними каникулами энергетики проверили электросети, дополнительно осмотрели линии электропередачи и оборудование. Эта подготовка позволила быстро устранить локальные нарушения работы электросетей в период праздников.
«2 января на время восстановительных работ на кабельных линиях в городе Пушкино энергетики организовали подачу электричества по резервной схеме для трёх котельных, больницы, двух насосных станций и части жилого сектора на ул. 50 лет Комсомола, Озёрной, Тургенева и Московском проспекте. Было задействовано четыре передвижные электростанции. Выездные бригады обнаружили повреждения на кабельных линиях и оперативно провели ремонт», – рассказали в ведомстве.
Фото: пресс-служба Мособлэнерго

Нарушения электроснабжения потребителей и социально значимых организаций посёлке Нахабино 3 и 6 января устранили путём оперативных переключений. Причиной отключений также стали повреждения кабельных линий.

Средняя длительность времени восстановительных работ в праздничные дни не превысила 60 минут.

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Новогодняя ёлка в Ногинске представит Подмосковье на федеральном конкурсе
09 января 2025, 18:55

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Новогодняя ёлка «Богородский бал» и праздничное оформление на Фонтанной площади в Ногинске признаны лучшими в Московской области. Они набрали 31% голосов, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона по итогам регионального этапа голосования в конкурсе «Ёлки России».
За звание лучшей новогодней ёлки состязались представители Богородского, Дмитровского, Истринского, Одинцовского, Орехово-Зуевского и Серпуховского городских округов.
«Теперь праздничное оформление Фонтанной площади в Ногинске будет представлять всю Московскую область на федеральном этапе конкурса и поборется за звание самой красивой ёлки страны. Ежегодно мы обустраиваем центры городов, улицы и набережные, создавая пространства для прогулок и отдыха. Каждый новый парк, благоустроенные площадь или сквер – места, объединяющие людей для общения, отдыха и занятий спортом. Мы видим, как с каждым годом растет посещаемость этих пространств», – сказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Стартовавший 25 декабря 2024 года конкурс был организован при участии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В финальное голосование вышло по одной ёлке от каждого региона-участника.

Следующий этап конкурса – открытое онлайн-голосование за «Ёлку России» – стартовал 9 и продлится до 11 января в соцсети «ВКонтакте» «ГородаМеняютсяДляНас». Поддержать Московскую область можно по ссылке. Для этого нужно кликнуть в опросе на название региона.

По итогам голосования, итоги которого станут известны 13 января, ценные призы вручат регионам, занявшим первые 10 мест.

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