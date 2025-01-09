«Он был весь синий и не дышал»: как девятилетний мальчик спас двоих детей, которых чуть не унесло течением ледяной реки

Фото: istockphoto / Петр Ткаченко
В Залесовском районе Алтайского края 5-летняя девочка и её 4-летний брат едва не погибли в опасной реке. Младшего ребёнка унесло сильным течением, и он уже не подавал признаков жизни. Спасением для малышей стал 9-летний Егор Усольцев, который, несмотря на свой юный возраст, сумел вытащить их из воды. Подробности расскажет «Радио 1».
Унесло по течению
Происшествие случилось 29 сентября 2023 года в селе Черемушкино Залесовского района. Брат с сестрой играли с другими детьми, но решили подойти к реке, чтобы помыть руки. Спускаясь по тропинке, они потеряли равновесие и упали в воду.
Жители села называют поворот реки Талицы гиблым местом. За последние годы в этом месте утонуло более пяти человек.
Услышав крики, 9-летний Егор, не раздумывая, бросился вниз, пока девочки, которые остались на берегу и звали на помощь.
Пятилетняя девочка успела схватиться за куст, и Егор вытащил её из воды первой. В это время её младшего брата сильно унесло течением, и он поплыл по реке лицом вниз. Маленький спасатель пробежал вдоль берега около 200 метров, а затем прыгнул с мостика прямо в реку. Он схватил тонущего ребенка за капюшон и начал тянуть его к берегу. Несмотря на сильное течение, Егору удалось вытащить мальчика на сушу.
«Я на колесо встал, увидел девочку, за руку потянул ее и вытащил. Мальчик уже вниз головой плыл. Я бежал по берегу, и только на мостике его выхватил, за плечи тянул вверх. Он уже был без сознания, я знал, что он сильно нахлебался воды», — рассказал Егор.
Егор Усольцев (фото: кадр из репортажа «Россия 1»)
Уже не дышал
На помощь пришла Татьянка Камко, одна из соседок.
«Мой муж Иван подбежал с улицы и крикнул: "Кто-то тонет!". Я в испуге бежала к реке, мчалась, быстрее автомобиля, оставив на плите варившиеся овощи. Подбежала, увидела, что Егор тащит за капюшон маленького мальчика, кричит с плачем: "Помогите! Он умер". Там после мостика уже было мелко, но большое течение», — рассказала она.
Татьяна не раздумывая спрыгнула с мостика и вместе с Егором помогла малышу выбраться на берег.
«Он был весь синий, а ушки даже фиолетовыми, не дышал, тело было обмягшим, я тоже думала, что умер, но все равно стала делать искусственное дыхание. Муж помогал давить на животик, потом я переворачивала ребенка на бок, из мальчика выходила жидкость, его сестренка кричала: "Спасите братика, помогите чем-нибудь!"», — вспоминает женщина.
В молодости Татьяна изучала медицину и навыки оказания первой помощи вспомнились ей сами собой.
Через пятнадцать минут после реанимационных действий ребёнок, который казался мёртвым, начал стонать и дышать. Его щёки порозовели. Татьяна рассказала, что пока Иван ехал за скорой помощью, она сняла мокрую одежду с ребёнка и завернула его в сухое. Девятилетний Егор, который тоже был весь мокрый, предложил четырёхлетнему малышу свою сухую куртку и рубашку.
Татьяна Камко и Егор Усольцев (фото: кадр из репортажа «Россия 1»)
Недавно научился плавать
«Сын пришел домой по пояс мокрый, без куртки, без кофты, в чужих галошах. Сам какой-то бешенный, испуганный, слезы на глазах от стресса. Спрашиваю – что случилось? Когда он рассказал в нескольких словах, я обомлела, он ведь сам плавать недавно научился, но, не раздумывая, прыгнул. А мне сказал: "Ну, а как, мама, я ведь там один пацан был, остальные девчонки"», — рассказала мама Егора Татьяна Усольцева.Татьяна рассказала, что младший сын — поздний ребенок, она родила его в 43 года, а старшему сыну Алексею уже 30. Её муж Лёша работает вахтовым методом, а старший сын живет отдельно со своей семьей. Поэтому Егор является главным помощником по дому: помогает в огороде и даже топит баню. Мать добавила, что он очень добрый и впечатлительный ребенок.
«Ты поступил как настоящий мужик!», — сказал отец мальчика.Егора похвалил и его старший брат, сказав, что он молодец.
«Я горжусь своим ребенком. Мы думали, что он еще маленький, а он оказался настоящим мужчиной, как сказал папа», ─ сказала Усольцева.
Татьяна Усольцева (фото: кадр из репортажа «Россия 1»)
Нежеланная популярность
Татьяна рассказала, что её сыну очень неловко из-за внезапно обрушившейся на него славы героя.
«К нему подходят и взрослые, и дети, хвалят, а он зажимается», — сказала она.
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Клиническая смерть
Одна из сотрудниц скорой помощи сообщила, что в медицинской карте почти утонувшего ребёнка есть запись о наступлении клинической смерти. Счёт был буквально на минуты.
«И бабушка, и мама братика с сестренкой ко мне лично подходили, говорили "спасибо". Они были растерянны, такое ощущение, что еще не отошли от стресса», — рассказала Татьянка Камко.
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