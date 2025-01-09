«Он был весь синий и не дышал»: как девятилетний мальчик спас двоих детей, которых чуть не унесло течением ледяной реки

Чехлы для кузова — полезный аксессуар для защиты автомобиля в различных условиях, но они могут привести к коррозии, царапинам и потертостям. Об этом заявила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. По ее словам, использовать чехлы стоит лишь тем, кто оставляет свою машину на улице, а не в гараже.