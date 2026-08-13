«Он виноват»: мать наркодилера из Кузбасса рассказала, как восемь лет прятала сына от тюрьмы
Мать наркодилера из Кузбасса заявила, что не оправдывает сына
Мать наркодилера из Прокопьевска Кемеровской области, которая скрывала сына от полиции на протяжении восьми лет, заявила, что не оправдывает его, но отказать в помощи собственному ребенку не могла.
Ранее стало известно о задержании торговца наркотиками, который находился в федеральном розыске восемь лет. Оказалось, что все это время он был в квартире у матери, а когда к ней приходили сотрудники правоохранительных органов, беглец прятался в диване.
Мать скрывавшегося от правосудия рассказала, что он все эти годы не выходил на улицу. Он часто играл в компьютерные игры и ни с кем не общался. А к ней в гости никто не приходил, поэтому сына никто не видел.
«Я его ни в коем случае не оправдываю, конечно. Это его вина. Я помогала, но его не оправдываю. Он виноват», — рассказала женщина в разговоре с RT.
Она пояснила, что восемь лет назад сын попал в плохую компанию, где ему дали попробовать запрещенные вещества. Впоследствии он решился на незаконную деятельность и стал наркодилером.