«Он виноват»: мать наркодилера из Кузбасса рассказала, как восемь лет прятала сына от тюрьмы

13 августа 2026, 13:00

Мать наркодилера из Кузбасса заявила, что не оправдывает сына

Фото: iStock/YakobchukOlena

Мать наркодилера из Прокопьевска Кемеровской области, которая скрывала сына от полиции на протяжении восьми лет, заявила, что не оправдывает его, но отказать в помощи собственному ребенку не могла.





Ранее стало известно о задержании торговца наркотиками, который находился в федеральном розыске восемь лет. Оказалось, что все это время он был в квартире у матери, а когда к ней приходили сотрудники правоохранительных органов, беглец прятался в диване.



Мать скрывавшегося от правосудия рассказала, что он все эти годы не выходил на улицу. Он часто играл в компьютерные игры и ни с кем не общался. А к ней в гости никто не приходил, поэтому сына никто не видел.





«Я его ни в коем случае не оправдываю, конечно. Это его вина. Я помогала, но его не оправдываю. Он виноват», — рассказала женщина в разговоре с RT.