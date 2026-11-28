28 ноября 2026, 05:26

РИА: Лерчек вернули 45 млн рублей и 22 комплекта украшений премиальных брендов

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, получила обратно 45 млн рублей и 22 комплекта ювелирных изделий от премиальных брендов, в том числе Chopard, Rolex и Cartier. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Константина Третьякова.