Онкобольной Лерчек вернули миллионы и брендовые украшения
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, получила обратно 45 млн рублей и 22 комплекта ювелирных изделий от премиальных брендов, в том числе Chopard, Rolex и Cartier. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Константина Третьякова.
Деньги и украшения у блогера изъяли в 2024 году, а вернуть их удалось после ее помилования президентом России Владимиром Путиным. Как пояснил защитник, сотрудники УВД ТиНАО передали Чекалиной драгоценности, которые следователь не оформил официально в качестве вещественных доказательств, а суд снял арест с денег, снятых наличными.
При этом часы Cartier и браслет Bulgari пока не найдены. Ранее в МВД отмечали, что часть изъятых украшений не приобщили к уголовному делу и хранили с нарушениями. Из-за этого были утрачены два изделия общей стоимостью около 14,4 млн рублей.
Ранее Лерчек рассказала о ходе обследования в Китае.
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