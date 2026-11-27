«Прикоснулась»: Лариса Гузеева показала себя в образе легенды Голливуда — фото
Лариса Гузеева перевоплотилась в голливудскую звезду Элизабет Тейлор
Телеведущая Лариса Гузеева перевоплотилась в голливудскую звезду. Соответствующие фото она опубликовала в личном блоге.
Актриса показала коллаж из двух фотографий, где она и легенда Голливуда Элизабет Тейлор позируют с похожими причёсками и ярко-красной помадой.
«Замечательная профессия. Можно вот так, например. Чудесная Элизабет. Прикоснулась», — написала телеведущая.Ранее Лариса Гузеева оказалась в центре земельного конфликта в элитном московском посёлке. Строительная компания купила соседний участок и заявила, что часть её территории оказалась за забором артистки и других соседей. Компания потребовала освободить территорию и выплатить 15 миллионов рублей за незаконное пользование землёй.