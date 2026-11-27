27 ноября 2026, 21:54

Лариса Гузеева перевоплотилась в голливудскую звезду Элизабет Тейлор

Лариса Гузеева (Фото: кадр из программы «Давай поженимся!»)

Телеведущая Лариса Гузеева перевоплотилась в голливудскую звезду. Соответствующие фото она опубликовала в личном блоге.





Актриса показала коллаж из двух фотографий, где она и легенда Голливуда Элизабет Тейлор позируют с похожими причёсками и ярко-красной помадой.

«Замечательная профессия. Можно вот так, например. Чудесная Элизабет. Прикоснулась», — написала телеведущая.