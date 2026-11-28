Тур группы «Три дня дождя» перенесли на неопределенный срок
Рок-группа «Три дня дождя» отложила выступления на неопределенное время. Причиной стало решение фронтмена Глеба Викторова пройти курс реабилитации. Об этом музыканты написали 27 ноября в социальной сети «ВКонтакте».
В публикации уточняется, что даты концертов тура сдвигаются, а о новых сроках коллектив сообщит позже. При этом коллектив подчеркнул, что покупателям беспокоиться не стоит: приобретенные билеты сохраняют силу на новые даты. При желании их можно вернуть по месту покупки.
«Три дня дождя» — российская рок-группа, основанная в 2019 году в Кызыле. Среди ее наиболее известных композиций — «Отпускай», «Демоны», «За край», а также кавер на песню «Где ты» коллектива «Инфинити».
Ранее Викторов прокомментировал в личном блоге скандал после концерта в Минске, который состоялся 7 ноября 2026 года.
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