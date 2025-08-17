Достижения.рф

OnlyFans-модель обвинили в неуплате налогов на внушительную сумму

OnlyFans-модель Натали Монро обвинили в неуплате налогов на сумму свыше $1,6 млн
Фото: iStock/M-Production

Кайли Лея Перес, известная под псевдонимом Натали Монро на платформе OnlyFans, обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщается на сайте представительств федеральных прокуроров США.



По его данным, с 2019 по 2023 год модель заработала свыше $5,4 млн за счет монетизации контента для взрослых. Однако в 2019 году она подала ложную налоговую декларацию, в последующие годы не уплатив налоги на сумму не менее чем $1,6 млн (около 128 млн рублей).

Девушке предъявили обвинения по одному пункту подачи ложной налоговой декларации и четырем пунктам неуплаты подоходного налога. Теперь ей грозит до семи лет тюрьмы.

Лидия Пономарева

