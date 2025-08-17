OnlyFans-модель обвинили в неуплате налогов на внушительную сумму

17 августа 2025, 19:12

OnlyFans-модель Натали Монро обвинили в неуплате налогов на сумму свыше $1,6 млн

Фото: iStock/M-Production

Кайли Лея Перес, известная под псевдонимом Натали Монро на платформе OnlyFans, обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщается на сайте представительств федеральных прокуроров США.