Опасная поза без риска: эксперты раскрыли секрет «‎наездницы»

Фото: iStock/Viacheslav Peretiatko

Сексотерапевт Лори Минц и сексолог Джилл Макдевитт рассказали, как сделать позу «‎наездница» ярче и безопаснее. По их словам, такой вариант дает женщине больше контроля над ритмом и глубиной. Об этом пишет Women's Health.



Минц отметила, что эта позиция упрощает стимуляцию клитора. Именно она помогает многим достичь оргазма. Эксперты советуют пробовать «‎обратную наездницу» или перенести близость на стул. Эти приемы меняют ощущения, усиливают контакт и помогают лучше управлять движением.

Макдевитт призвала менять темп, амплитуду и глубину. При этом она предупредила: резкие подпрыгивания повышают риск травмы пениса. Более безопасный выбор — плавная работа бедрами.

Ранее сексолог Аннабель Найт поделилась интересными наблюдениями о сексе с кашляющей партнершей. В разговоре с изданием Metro она отметила, что такой опыт может принести мужчинам неожиданные удовольствия.

Дарья Осипова

