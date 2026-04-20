Опасная поза без риска: эксперты раскрыли секрет «наездницы»
Сексотерапевт Лори Минц и сексолог Джилл Макдевитт рассказали, как сделать позу «наездница» ярче и безопаснее. По их словам, такой вариант дает женщине больше контроля над ритмом и глубиной. Об этом пишет Women's Health.
Минц отметила, что эта позиция упрощает стимуляцию клитора. Именно она помогает многим достичь оргазма. Эксперты советуют пробовать «обратную наездницу» или перенести близость на стул. Эти приемы меняют ощущения, усиливают контакт и помогают лучше управлять движением.
Макдевитт призвала менять темп, амплитуду и глубину. При этом она предупредила: резкие подпрыгивания повышают риск травмы пениса. Более безопасный выбор — плавная работа бедрами.
Ранее сексолог Аннабель Найт поделилась интересными наблюдениями о сексе с кашляющей партнершей. В разговоре с изданием Metro она отметила, что такой опыт может принести мужчинам неожиданные удовольствия.
