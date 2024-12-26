Оператор Алексинского кластера собрал более 300 килограммов «добрых крышечек»

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Ученики МБОУ Гимназии № 6 имени дважды Героя Советского Союза Д. А. Драгунского участвуют в проекте «Добрые крышечки». Они передали на переработку более 100 килограммов разноцветных крышек, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Благодаря средствам, полученным от продажи вторсырья из переработанных пластиковых крышек, были приобретены инвалидные коляски, тренажёры, вертикализаторы и специализированные транспортные средства.
За 11 месяцев текущего года региональный оператор собрал более 300 килограммов пластиковых крышек для российского экологического и благотворительного волонтёрского проекта «Добрые крышечки».
Подмосковные школьники собрали за месяц более 600 кг пластиковых крышек
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