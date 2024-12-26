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Оператор Алексинского кластера собрал более 300 килограммов «добрых крышечек»

Фото: istockphoto / Sner

Фото: istockphoto / Sner

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Ученики МБОУ Гимназии № 6 имени дважды Героя Советского Союза Д. А. Драгунского участвуют в проекте «Добрые крышечки». Они передали на переработку более 100 килограммов разноцветных крышек, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.


За четыре месяца они собрали 68 бутылок крышечек. Экомобиль регионального оператора Алексинского кластера доставил весь собранный объём на комплекс по переработке отходов «Нева».

Процесс преобразования крышек проходит на заводах группы компаний «ЭкоЛайн». Пластик перерабатывается в гранулы, а затем из него создаются новые изделия. Полученные средства от сбора и переработки крышек направляются в благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам» для приобретения реабилитационного оборудования.

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Благодаря средствам, полученным от продажи вторсырья из переработанных пластиковых крышек, были приобретены инвалидные коляски, тренажёры, вертикализаторы и специализированные транспортные средства.

За 11 месяцев текущего года региональный оператор собрал более 300 килограммов пластиковых крышек для российского экологического и благотворительного волонтёрского проекта «Добрые крышечки».

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#акция
#экология
#переработка
ЦППК назначит более 200 дополнительных поездов в дни новогодних праздников
26 декабря 2024, 09:19

Фото: пресс-служба ЦППК

Свыше 200 дополнительных поездов, включая экспрессы, выведет на маршруты Центральная пригородная пассажирская компания в период с 27 декабря по 9 января, сообщает пресс-служба ЦППК.
«В указанный период назначено 205 дополнительных поездов, в том числе 63 поезда 1 января и 68 поездов 7 января. В ночь на 1 января и на 7 января назначены дополнительные поезда на московских центральных диаметрах, время работы МЦД продлят до 03:00. В дни новогодних каникул будут назначены также дополнительные экспрессы, курсирующие между Москвой и Владимиром, Москвой и Тулой и на ряде других направлений», — говорится в сообщении.
Отмечается, также, что все поезда в столичном регионе в субботу, 28 декабря, будут следовать по расписанию пятницы, с 29 декабря по 7 января — по расписанию субботы, в среду, 8 января, по расписанию воскресенья, а 9 января — по расписанию понедельника.

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#цппк
#новогодние каникулы
#поезда
#электрички
#железная дорога
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Операторы смогут отключить связь абоненту по требованию МВД, ФНС и решению суда
26 декабря 2024, 08:50

Фото: iStock/Anton Gaev

Операторы связи в России будут обязаны приостанавливать возврат средств с абонентских счетов и отключать связь, если поступит соответствующее требование от судов, МВД, ФНС, ФТС или прокуратуры. Об этом сообщают «Ведомости».
Сейчас абоненты могут свободно выводить средства со своих мобильных счетов или использовать их для онлайн-покупок, даже если на их банковские счета наложен арест. Это создает лазейки для мошенников, которые получают доступ к личным кабинетам пользователей и выводят деньги. Новелла, предложенная правительством, направлена на то, чтобы устранить их.

Операторы связи будут обязаны замораживать средства на счетах в случае получения официальных запросов от уполномоченных органов. Новые меры призваны повысить безопасность финансовых операций и предотвратить незаконные действия со стороны злоумышленников.

В Лобне задержали курьера телефонных мошенников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#деньги
#арест
#меры
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Россияне могут заработать на 13-й зарплате: советы эксперта
Андрианова: 13-ю зарплату можно положить на накопительный счет или срочный вклад
26 декабря 2024, 07:40

Фото: istockphoto/ArtemSam

Россияне имеют возможность выгодно использовать свои 13-ю зарплату, вложив средства на накопительный счет или срочный вклад. Об этом заявила заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова в интервью радио Sputnik.
По словам эксперта, 13-я зарплата — это дополнительные средства, которые уже выделены из общего бюджета, их сложно будет потратить на повседневные нужды.

«Если вы знаете, что через два-три-четыре месяца эти деньги вам могут понадобиться, то разумнее их отправить не на накопительный счет, а на срочный вклад», — отметила она.

Андрианова подчеркнула, что проценты по срочным вкладам обычно выше, чем по накопительным счетам, что делает их более выгодным вариантом для хранения средств. Открытие депозита также поможет избежать спонтанных трат.

Экономист предостерегла от закрытия действующих кредитов за счет 13-й зарплаты. Важно учитывать условия кредита: если ставка низкая, то лучше продолжать выплаты по графику. Вложив средства в депозит, граждане смогут получать доход.

Кроме того, Андрианова рекомендовала рассмотреть возможность инвестирования свободных средств в образование, здоровье или развитие профессиональных навыков. Это поможет не только сохранить капитал, но и обеспечить будущее.

Экономист раскрыла негативные последствия обязательной 13-й зарплаты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#зарплата
#деньги
#счёт
#рф
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Глава МЧС спрогнозировал рост природных катаклизмов в РФ из-за изменения климата
Глава МЧС Куренков: изменения климата ведут к скорому росту ЧС в РФ
26 декабря 2024, 06:31

Фото: iStock/CBCK-Christine

Природные катаклизмы будут становиться все более частыми, что приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций. Такое заявление сделал глава МЧС России Александр Куренков.
В интервью ТАСС Куренков поделился, что специалисты Росгидромета фиксируют рост опасных погодных явлений. Среди них аномально высокие или низкие температуры, сильные ливни, ураганы, град, наводнения и засухи.

Эти явления связаны с изменением климата и могут стать причиной увеличения числа чрезвычайных ситуаций.

Куренков подчеркнул необходимость профилактических мер для предотвращения последствий природных катастроф, например, наводнений.

«С этого года стало возможным использовать извлеченный донный грунт при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. Это позволит восстанавливать пропускную способность русел рек, не дожидаясь ухудшения ситуации», — заявил глава МЧС России.
Ранее «Радио 1» передавало, что российское грузовое судно «Урса Майор» затонуло в Средиземном море после трёх взрывов по правому борту. В результате инцидента на борту обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров, сообщила пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика», владельца судна.

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Главврача Балашихи задержали по делу о многолетнем взяточничестве
Депутата горсовета и главврача Балашихи Антипова задержали по делу о взятках
26 декабря 2024, 06:06

Фото: iStock/blinow61

В Балашихе силовики задержали депутата городского Совета депутатов и главного врача местной больницы Михаила Антипова.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, Антипов в течение нескольких лет получал деньги от сотрудников больницы за покровительство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом.

24 декабря «Радио 1» передавало, что в уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов по госзаказу Минобороны РФ появился новый фигурант Михаил Богданов. Ему вменяют посредничество во взяточничестве, но сам Богданов вину свою не признает.

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#деньги
#уголовное ук
#депутат
#рф
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В Apple объяснили, почему из российского App Store исчезают сервисы VPN
Apple объяснили удаление VPN из ​российского App Store желанием продолжить бизнес
26 декабря 2024, 04:46

Фото: iStock/Wirestock

Apple начала удалять приложения VPN и часть СМИ из российского сегмента App Store, чтобы соответствовать местным законодательным требованиям.
Представитель Apple подчеркнул, что несоблюдение этих требований может поставить под угрозу возможность работы App Store в России.

«Правительство США поощряет компании предоставлять российским гражданам услуги связи, поскольку доступность этих услуг наилучшим образом способствует соблюдению демократических принципов», — добавил представитель компании.
Эти действия Apple соответствуют общей линии российских властей на усиление контроля за интернет-пространством, включая ограничение доступа к определенным сервисам и информации.

Ранее Роскомнадзор заявил, что из App Store в России было удалено 25 приложений, предоставляющих услуги VPN. Ведомство активно работает над ограничением использования VPN, рассматривая его как способ обхода блокировок. Также отмечается, что ранее Роскомнадзор требовал от YouTube удалить материалы, популяризирующие использование VPN.

23 декабря «Радио 1» писало о возможности скорой блокировки WhatsApp в России. Незадолго до этого стало известно, что РКН уже добавил WhatsApp и Skype в реестр ОРИ и обязал открывать переписки чатов пользователей для ФСБ.

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#ограничение
#интернет
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#услуги
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Россиянам рассказали о штрафах за запуск салютов и фейерверков
Депутат Кошелев: запуск фейерверков может обойтись правонарушителю в 50 тысяч руб.
26 декабря 2024, 04:33

Фото: iStock/howtogoto

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что запуск фейерверков, повлекший за собой ущерб имуществу или здоровью, может обойтись виновному в штраф до 50 тысяч рублей.
В интервью РИА Новости он уточнил, что строгость наказания зависит от последствий.

В рамках статьи 20 КоАП РФ нарушение правил пожарной безопасности грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей, а при введенном противопожарном режиме сумма увеличивается до 20 тысяч рублей.

Если пиротехника вызвала пожар или нанесла вред здоровью, штраф составит 40–50 тысяч рублей. При тяжелых травмах или значительном ущербе виновного могут привлечь к уголовной ответственности, что предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

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«Во многих регионах представители государственной жилищной инспекции рекомендуют жителям отказаться от запуска салютов и фейерверков. Но тем не менее наши граждане к празднику готовятся, и это не запретить», — сказал Кошелев, а затем добавил, что в таком случае граждане должны подходить к запуску фейерверков с осторожностью.
Если же фейерверки запускают в опасной близости от людей или зданий, например, с балкона или в общественном месте, Кошелев советует незамедлительно сообщить об этом в экстренные службы по номеру 112.

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#штраф
#пожар
#пиротехника
#ущерб
#112
#рф
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​Правила поступления в ​ВУЗы ​могут ужесточить: как и кого затронут изменения в 2025 году?
В ГД предложили ​пересмотреть и ужесточить правила приема в ВУЗ после колледжа
26 декабря 2024, 00:55

Фото: iStock/fpphotobank

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий правила поступления в ВУЗы для выпускников колледжей и техникумов.
Документ, содержащий поправки к статье 70 закона «Об образовании в РФ», предложила группа депутатов. «Интерфакс» сообщает, что если инициатива будет одобрена, то новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

Согласно проекту, абитуриенты, окончившие средние профессиональные учебные заведения, смогут поступать в университеты по внутренним экзаменам только в случае совпадения их специальности с выбранным направлением обучения. Например, выпускник медицинского колледжа по программе «Сестринское дело» сможет поступить на «Лечебное дело» без сдачи ЕГЭ. В остальных случаях результаты ЕГЭ станут обязательными.

Газета «Коммерсантъ» добавляет, что учебные заведения самостоятельно разработают перечень соответствий между специальностями. Текущая система, позволяющая поступать без ЕГЭ вне зависимости от профиля, будет отменена.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александра Мажуги, для вузов, которые уже предъявляют строгие требования, ничего не изменится. Однако нововведения помогут устранить несоответствия в подготовке и обеспечат более качественный отбор студентов.

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#вузы
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Ролик RT про Деда Мороза на Украине набрал более миллиона просмотров за сутки
25 декабря 2024, 23:07

Фото: iStock/Nastco

Видеоролик про Деда Мороза на Украине, опубликованный в телеграм-канале «RT на русском», за сутки собрал более миллиона просмотров. В нем поднимается тема мобилизации в стране, а Дед Мороз противопоставляется Святому Миколаю.
Ролик длительностью 58 секунд начинается с девочки, которая просыпается в ожидании подарков. Она надеется увидеть Деда Мороза и радостно подходит к окну. Однако вместо привычного сказочного персонажа в дом приходит «Святий Миколай», сопровождаемый человеком в военной форме.

«Миколай» быстро теряет свой «свет», когда вместе с помощником вытаскивает отца ребенка из кровати и тащит его на фронт. На финальных кадрах видео появляется настоящий Дед Мороз, который грустно наблюдает за происходящим.

Видео завершается тревожной музыкой и надписью: «Когда в стране не осталось ничего святого».

«Украинские националисты считают Деда Мороза пережитком советского прошлого. По их мнению, пусть лучше к детям приходит «самостийный» Святий Миколай. Ну что ж, он и приходит», — подписано в сообщении под видео.



Пост получил широкое обсуждение среди зрителей, активно делившихся им в социальных сетях — число репостов достигло почти девяти тысяч.

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