Операторы смогут отключить связь абоненту по требованию МВД, ФНС и решению суда

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Операторы связи в России будут обязаны приостанавливать возврат средств с абонентских счетов и отключать связь, если поступит соответствующее требование от судов, МВД, ФНС, ФТС или прокуратуры. Об этом сообщают «Ведомости».
Сейчас абоненты могут свободно выводить средства со своих мобильных счетов или использовать их для онлайн-покупок, даже если на их банковские счета наложен арест. Это создает лазейки для мошенников, которые получают доступ к личным кабинетам пользователей и выводят деньги. Новелла, предложенная правительством, направлена на то, чтобы устранить их.
Операторы связи будут обязаны замораживать средства на счетах в случае получения официальных запросов от уполномоченных органов. Новые меры призваны повысить безопасность финансовых операций и предотвратить незаконные действия со стороны злоумышленников.
В Лобне задержали курьера телефонных мошенников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Операторы связи будут обязаны замораживать средства на счетах в случае получения официальных запросов от уполномоченных органов. Новые меры призваны повысить безопасность финансовых операций и предотвратить незаконные действия со стороны злоумышленников.
В Лобне задержали курьера телефонных мошенников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова