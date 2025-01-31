«Операция наркотики»: Адвокат объяснил, как себя вести при внезапном обыске полицейскими

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В редакцию «Радио 1» обратились читатели, рассказав свою неприятную историю: пару дней назад в центре Москвы их, передвигающихся на такси, остановили полицейские и стали с ног до головы обыскивать. Они аргументировали это тем, что проводится «операция по отслеживанию запрещенных веществ». Однако рядом не было понятых и не велась видеосъемка. Ошеломленные поведением стражей порядка читатели растерялись и не знали, как себя вести.
Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с «Радио 1» сообщил, что в последнее время наблюдается ухудшение уровня компетентности сотрудников полиции в части соблюдения прав граждан.
Адвокат пошагово рассказал, как поступать в подобной ситуации.
По словам Мельникова, такие жалобы станут сигналом для того, чтобы руководство полиции принимало меры по разъяснительной работе в части проведения любых мероприятий.
Он добавил, что о таких случаях нужно говорить, потому что это влияет на работу правоохранительных органов в целом.
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«Уже набирают обороты какие-то видео с видеорегистраторов, где сотрудник полиции пытается залезть в телефон, в личные вещи. Проводят обыски без понятых, без видеопротокола. Такое ощущение, что маловато инструктажа для рядовых сотрудников. Это не может не вызывать обеспокоенность», — сказал он.
Адвокат пошагово рассказал, как поступать в подобной ситуации.
- Попросить документы сотрудников.
- Фиксировать все на видео: аккуратно включить мобильный телефон и снимать все, что происходит. Человек на это имеет право. Если спросят цель, то ответить, что вы хотите удостовериться, что ничего не будет подброшено.
- Написать жалобу: посмотреть, кто начальник Управления безопасности региона, в котором вы находитесь (это можно найти в интернете или через сайт Министерства внутренних дел). Далее написать на его имя жалобу с просьбой провести проверку законности действий сотрудника. Также жалобу можно написать в прокуратуру — вы никого не обвиняете, просто просите проверить.
По словам Мельникова, такие жалобы станут сигналом для того, чтобы руководство полиции принимало меры по разъяснительной работе в части проведения любых мероприятий.
«Естественно, такого быть не должно было. "Операция" — это не основание для проведение обыска. Человек должен вызывать подозрение по каким-либо основаниям. А если поступает большое количество жалоб на сотрудника, то его надо увольнять», — объяснил специалист.
Он добавил, что о таких случаях нужно говорить, потому что это влияет на работу правоохранительных органов в целом.
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Анастасия Панченко